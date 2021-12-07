感創航道：LBD 四元素探析（下）

【明報專訊】我們在上一期為大家介紹了LBD「感創做」課程的其中兩項元素：「真實性」（Authenticity）和「探究」（Inquiry）。今期將會介紹其餘兩項元素：「表達和選擇」（Voice and Choice），以及投入（Engagement）。

表達和選擇：開拓學習可能

假如讀者從事教育行業，對「表達和選擇」這個概念應該不會陌生，它經常出現於不同文獻之中，至少有兩重涵義：

1. 學生對不同事物賦予自己的想法和意義，並會被尊重和接納。

2. 學生按需要和個人想法選擇適合自己的形式來表達自己。

一般課堂其實也有一些讓學生表達的機會，例如教師會叫學生舉手答問題，而功課就是常見用紙筆表達的形式，但較為單一，而且往往有預設答案，只有符合預設答案的才對。然而在以學生為中心的LBD 課堂中，教師會經常以開放式問題提問學生，讓他們講感受、講經驗及探索不同的可能。譬如在小二「日日運動身體好」單元就有以下問題：「你覺得做運動後的身體狀况如何？」「你想和家人一起做什麼運動？」設定這些問題是希望容讓有不同形式的答案，讓學生發揮創意。有學生可能會答：玩滑板、做瑜伽、打高爾夫球，教師也會尊重其想法，因為運動的形式是次要，最重要的，還是希望學生與家人一起做運動，增進感情，培養良好習慣。

不過，並不是每個學生都擅長以說話表達，因此我們在設計任務時就要考慮如何容許多元表達方式。屯門仁德天主教小學的梁杏茹老師憶起去年舉行「我是學校的小主人」活動時，班上有一個自閉症男同學與其他同學沒有太多交流，於是教師便給他一張畫紙，讓他畫一幅設計圖，成品十分仔細，讓教師很驚喜，「老師要想方法讓每個同學有機會表達和參與課堂，這是我的反思」。

投入：讓不同需要的學生都能參與

雖然課堂上多了表達與選擇的機會，不過在某些班別，往往只有幾個學生主動答問題，如何可以提高投入程度？當然教師可以主動邀請不同的學生發言，而在課程設計上，我們也盡可能讓學生接觸多元學習素材及運用不同的學習策略（包括視覺、聽覺、肢體），讓他們都能積極參與，而當學生參與合適難度的挑戰時，能運用自己的能力，從而感到充實和滿足。

多元學習策略更能有效照顧不同學習偏好的人，有人藝術觸覺強，有人彷彿天生擁有運動細胞。根據《學習地圖︰21世紀加速學習革命》作者柯林．羅斯（Colin Rose）的說法，人類擁有視覺型、聽覺型及動覺型三種學習型態，每人偏好各有不同。顧名思義，視覺型的人喜歡看影片、圖畫等學習，聽覺型則喜歡藉聽演講、參與討論的方式學習。至於動覺型則喜歡透過觸覺、肢體活動或親身經歷學習。

當學生參與度愈高，得着也自然愈大，這是仁德天主教小學鄭進輝老師的觀察，「錯不要緊，起碼讓他們參與過」。譬如最近學生需要製作隔熱傘，工序頗為複雜，需要同學合力完成，但有付出就必然有收穫，「即使同學只負責貼一張膠紙或錫紙，只要有參與便會有ownership，他對作品有歸屬感，這就已經好足夠」。他的課堂目標就是希望人人願意表達，嘗試動手做。

各位教師備課或反思時，也不妨想想如何將LBD四元素貫徹於日常課常之中吧！

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

[Happy PaMa 教得樂 第375期]