名人親子：陳子豐收起脾氣 樂做暖男爸爸

Colin試過帶琛閱出街前，兒子說了一句「爸爸」，然後指住他的嘴，示意他忘了戴口罩，那場面令他感覺很心痛，只希望疫情快點過去，讓大人和小朋友都可重過正常的生活。（陳子豐facebook）

【明報專訊】近年，娛樂圈湧現了很多「入屋」的新面孔，如《大叔的愛》中飾演Anson Lo「前度」的陳子豐，既是演員又是主持，更在社交媒體中活躍分享與2歲半兒子的生活點滴。踏入40歲不惑之年，家庭事業漸漸成形，但考起這個新手爸爸的，正是照顧Trouble 2的種種難題，他能否憑「爸爸的愛」見招拆招呢？（註：受訪者因拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯

場地提供：E Cube Club Playland

陳子豐（Colin）入行已有10年，從NowTV轉到ViuTV，漸漸為觀眾熟悉。他與圈外人太太Joyce於2016年結婚，2019年3月兒子琛閱出生。夫婦二人早有共識，就是不請家傭，由自己親自帶孩子，不過二人均要上班，而祖父母也要工作，外祖父母又要照顧其他孫兒，因此當爸爸後的第一個難題，就是要為兒子找託兒所。「因為我們家不算大，又不想多一個陌生人住進來，所以沒有打算請工人，後來朋友告訴我，原來我家附近就有一間育嬰園，所以立即報名，沒有它，我們真的搞不掂。」

Colin說，原來育嬰園除了照顧嬰幼兒的日常生活，還會為幼兒提供大小肌肉訓練、教他們baby sign（嬰兒手語）等，他覺得這對雙職父母來說是個不錯的配套，可是社區相關資源實在太少，又不是人人都知道有這種服務，基層家庭更加難以負擔，「雖然機構已有政府補貼，但每個月仍要5000多元學費，實在非一般家庭可應付得到，而且學額少，不容易申請，相信這也是令某些家庭迫不得已請外傭的原因」。

不想兒子童年只有功課

今年9月，他們又幸運地為兒子找到全日制的PN（學前班），兒子可以在校留至下午6:00，算是解決了燃眉之急，不過新一個難題又出現，就是要為兒子尋找幼稚園。他認為湊仔的最大難題是教育，因為實在有太多父母控制不到的因素，例如找不找到適合他的學校？心儀的學校又會否取錄他呢？一切結果都難以掌握。「我和太太都想他入國際學校，第一是因為看到親戚的孩子在官立小學念書，每晚回家就只是應付背書和默書，我們並不想兒子的童年只有功課；第二，我並不是喜歡讀書的人，不想自己（陪他）再經歷一次讀書做功課的苦惱！」

小人兒坐不定

的確，若按琛閱的性格來選校的話，教學模式靈活的國際學校應較適合他。2歲多的琛閱屬於活躍型小朋友，請他坐下來拍照幾乎都是不可能任務，Colin深知兒子性格，在訪問前已預先告知記者，讓大家有心理準備。拍攝當日，只見小人兒好奇心甚重，在遊樂場內每一件玩具，他都想要去試一試，即使Colin鼓勵他一起玩搖搖板、跳彈牀，他也只是按自己的喜好去玩，沒有聽從爸爸的建議，更不停地四處探索，精力無限。

要照顧如此好動的小豆丁，作為父母在體力上固然非常疲累，但他與太太還有別的擔憂，「我們曾懷疑他有專注力不足或過度活躍症，太太曾經問過專業人士意見，不過對方說他問題不算大，叫我們不用擔心」。他覺得兒子太活躍，有時自己也控制不到他，於是向教師詢問他在學校的情况，「老師說他只是坐唔定，有時會忍不住在座位站起來，想走到別處」。Colin回想兒子在育嬰園時也沒太大問題，可能是剛上學前班未適應新環境，所以會給他多一點時間進步。

最近，他為兒子報了兩間國際幼稚園，訪問當天，琛閱暫時完成了其中一間面試，過程已是驚險百出！「面試的一星期前，我們帶他到學校參觀，他在校內的室外遊樂場玩得很開心。正式面試當天，因為他知道那裏有遊樂場，所以怎樣也不肯進課室。幸好負責的教師十分體貼，看見他扭計，就准他先在外邊玩15分鐘，玩完才進課室面試。可能他知道別人已經給了他去玩的機會，所以回到課室面試時，所有的項目包括拼圖、分顏色等都一一完成。我心想，如果教師逼他一定要先面試，他一定不肯做！所以我也對這間學校加了分。」

後悔曾對兒子發脾氣

鏡頭前Colin總給人「很惡」、「很酷」的感覺，但鏡頭下他說話非常溫柔，確實是個暖男爸爸。不過，暖男也有發脾氣的時候，當然也是因為兒子「難搞」所致。「他試過大叫大喊更推開我，我說什麼他也不聽。那次我忍不住大發脾氣，大聲呼叫『我搞唔掂呀！』說完後，我便有點後悔了，冷靜後我回想，他那樣發脾氣，會不會是學我呢？我以前是否在他面前這樣做過呢？當下我發覺自己做得很差，以後一定不可以再這樣，因為大人發脾氣，孩子更加不知你想怎樣，只會令場面更難控制。」

疫情在家少說話

語言發展受影響

疫情下，不少幼兒都因為上學時間縮短及要隔着口罩學說話，影響他們的語言發展，快3歲的琛閱或許也是受到這個因素影響，爸爸說他暫仍未能講出一句完整句子。「一直以來他也是說英文單字、一些數字和顏色，他想要什麼，很多時候就會用手指去指。但如果是他很喜歡的東西，如最愛吃的蘋果、香蕉，他便說apple、banana。」Colin說，除了因為大人常戴着口罩，也因為他和太太在家中也是很少說話的，「疫情期間，他整整一個月沒上學，我們在家裏，你眼望我眼，都不知做些什麼。以前和他玩遊戲，我們都是很安靜的，但最近考慮可以做更多去幫他學說話，所以我和太太也多了用說話去表達自己，例如走去開門時說『開門』，直接講給他聽，希望可以幫他追回些進度」。

[Happy PaMa 教得樂 第376期]