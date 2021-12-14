家家有禮：鬼滅之刃降臨 無限列車駛入尖嘴

【明報專訊】大熱日本動畫《鬼滅之刃》為了迎接新一季放映，兼與大家慶祝聖誕新年假期，在尖沙嘴The ONE設置了《鬼滅之刃劇場版無限列車篇期間限定店》。除了齊集全港最齊全的過百款鬼滅之刃精品外，亦有逾40款獨家發售及會場限定商品，當中包括內含模型、咕𠱸的聖誕福袋、被各地粉絲搶購的劇場版豪華版藍光禮盒，以及優先訂購的兩大角色——炎柱、猗窩座的Figuarts ZERO模型！

期間限定店本身亦是打卡聖地，The ONE地下露天廣場可找到「無限列車」；前往L3則可親睹動畫中的經典一幕：炎柱與猗窩座的生死對決！其他角色也雲集UG2中庭一番街，擺出至型出招姿勢，讓你由聖誕影到跨年！

◆ 鬼滅之刃劇場版無限列車篇期間限定店

日期：即日起至2022年1月9日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：尖沙嘴The ONE地下露天廣場及UG2中庭

查詢：3106 3640

●送鬼滅之刃月曆／平板電腦袋

The ONE送出《鬼滅之刃》2022年月曆及平板電腦袋予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額6個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第376期]