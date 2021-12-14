家家有禮：走進體驗館 跟超人訓練體能

【明報專訊】今年是ULTRAMAN超人登場55周年，也是TDG（超人迪加、超人帝拿、超人蓋亞）登場25周年！大反派巴魯坦星人聽到他們要慶祝的消息，揚言要聯合其他怪獸一同大搞破壞！超人們決定將慶典場地轉換成「超人體驗館」，在MIKIKI及新地旗下3個商場設置先進設備，為地球人提供各種訓練！就讓我們全力以赴，到4個商場接受所有訓練，包括MIKIKI的「體能訓練主場」及期間限定店、卓爾廣場「反應訓練場館」，以及錦薈坊和寶怡商場的「合作訓練場館」，並與超人一同慶祝周年慶典！

此外，MIKIKI的太空站內，超人迪加會變身導師，在指定日期與大家一同投入「ULTRAMAN超人360°全景攝影裝置」，訓練情况更可攝製成360°慢動作視頻。The Point會員憑500積分可換領活動預留證，一般顧客於活動當日以電子貨幣單一消費滿$200即可參與。每日名額60個，先到先得，額滿即止。

◆INFO

新地商場ULTRAMAN超人體驗館

日期︰即日至2022年2月15日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場

查詢︰3980 9930（MIKIKI）

●送怪獸造型玩偶

MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場送出怪獸造型玩偶（圖2右）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額25個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第376期]