家家有禮：度身訂做禮服 小丸子華麗變身

【明報專訊】一向愛玩愛熱鬧的小丸子，在今個聖誕節偕一眾好友現身銅鑼灣，與小玉、野口、花輪、小渚、杉山及大野6個同學仔，在充滿佳節氣氛的舞會宴會廳舉行「皇室堡．銅鑼灣地帶．東角LAFORET × 櫻桃小丸子Happy Together 冬日舞會」，與大家歡度聖誕！

有別於平常的卡通裝置設計，這次小丸子與一眾好友特別換上由日本名模兼造型師今野晴也專程為各同學仔度身訂做的禮服，選用富質感且鮮艷的布料，華麗之餘亦超級可愛！此外活動期內特設期間限定店，發售超過100款全新禮品，包括櫻桃小丸子聯乘德國百年經典品牌Steiff推出的限量版公仔，全球限量發行1500隻，粉絲不要錯過！

◆INFO

皇室堡．銅鑼灣地帶．東角LAFORET × 櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會

日期︰即日至2022年1月9日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰皇室堡地下中庭、銅鑼灣地帶地下入口、東角LAFORET正門對出

查詢︰2895 0668（皇室堡）

●送坐枱月曆禮盒及150ml迷你冬日保溫杯

皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET送出「皇室堡×櫻桃小丸子」驚喜坐枱月曆禮盒及「銅鑼灣地帶．東角LAFORET × 櫻桃小丸子」150ml迷你冬日保溫杯（款式隨機）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者可於12月17日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：活動中小丸子與一眾好友穿上由誰度身訂做的禮服？

[Happy PaMa 教得樂 第376期]