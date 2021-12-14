家家有禮：聖誕麵包犬 軟綿綿登場

【明報專訊】今個聖誕想過得暖笠笠，可以到Landmark North上水廣場與萌爆日本的Yeastken麵包犬歡度佳節！麵包犬是日本著名的可愛治癒角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，9大經典麵包犬角色將換上聖誕服飾在上水廣場軟綿綿登場，與大家過一個最暖笠笠的聖誕！近7米高的麵包犬巨型聖誕樹位於2樓中庭，各款換上聖誕服飾的可愛麵包小狗角色，高掛聖誕樹與大家拍照；同層212號舖更打造成柴犬治癒繪本所及甜品期間限定店，發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，並首度聯乘上水廣場ABC Bakery期間限定獨家發售「麵包犬軟綿綿厚吐司」及「麵包犬日式燒餅」！

此外，商場5樓戶外空中花園更首度開放，並打造成Pet Pet夢幻光影花園，設有霓虹打卡區及光影動感互動裝置，讓大家帶主子去盡情打卡，共度聖誕佳節！

◆INFO

Landmark North × Yeastken「焗出快樂聖誕」

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰上水廣場各樓層

查詢︰2639 9638

●送土佐犬

紅豆麵包公仔、麵包狗廚具套裝及環保輕食便攜袋

上水廣場送出土佐犬紅豆麵包公仔、麵包狗廚具套裝及麵包狗環保輕食便攜袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額7個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2、3）

有興趣的讀者可於12月17日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：麵包犬是將麵包結合什麼動物的模樣？

[Happy PaMa 教得樂 第376期]