家家有禮：怪獸公司聖誕招募會

【明報專訊】「緊急警報，聖誕即將來臨，禮物數量激增，全城派送將陷入人力短缺危機！」太古城中心舉辦以經典動畫《怪獸公司》為主題的大型招募會Merry GIFTMAS@Cityplaza，歡迎大人小朋友一同接受面試。通過一連串禮物派送任務，加入怪獸公司，與毛毛及大眼仔米高做同事，在場內收集歡樂力量，為都市注滿「LIVE HAPPY快樂識放」正能量！除了多個有趣場景打卡位，場內亦設期間限定店，有逾百款限定卡通禮品；顧客更可參與消費獎賞換領獨家聖誕禮品，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜朱古力禮盒及agnès b.精選聖誕禮品套裝，與摯愛分享！

◆Merry GIFTmas@Cityplaza

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰中午12:00至晚上9:00，周六日及公眾假期上午11:00至晚上9:00

地點︰太古城中心2樓中庭及中橋

查詢︰2568 8665

●送怪獸公司毛巾套裝

太古城中心送出《怪獸公司》毛巾套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第376期]