家家有禮：迪士尼公主炫彩燈飾派對

【明報專訊】迪士尼公主is coming to town！今年聖誕，灣仔利東街化身璀璨閃亮大道，上演以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對！利東街中庭有1組由5米高的巨型型幻彩裝置及12組公主燈飾，每組裝置代表不同的迪士尼公主角色，讓我們重溫一個個代表善良與勇氣的故事，發放正能量！每晚指定時間更會上演光影音樂騷，配以家傳戶曉的公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，以視覺與聽覺令大家置身於夢境中的聖誕，感受迪士尼的奇妙魔法世界！除了聖誕光影音樂盛會裝置，場內亦有集結美食、藝術、慈善的冬日聖誕村，記得帶同親朋好友、閨密及伴侶們一同盛裝赴會！

◆利東街Shine Like a Princess迪士尼公主聖誕燈飾展覽

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰灣仔利東街

查詢︰3791 2304

●送購物及餐飲券

利東街送出購物及餐飲券、聖誕公主特別版特濃熱朱古力或熱泡沫咖啡換購券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲禮品各1份。截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第376期]