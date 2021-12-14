心靈健康：發掘身邊小確幸助建正向思維

【明報專訊】每個父母都想子女健康成長，但除了身體健康，心靈健康同樣不可忽略。體魄可藉運動去鍛煉，正向思維也可透過心靈練習去培養。愛惜子女的家長，一於坐言起行，幫孩子從小建立積極樂觀的信念，這是送給他一生最好的禮物！

天性或注定 後天可改善

性格或許是上天注定，但心態卻可以後天調整，「有些人天生很樂觀，天跌落來當被冚，但從正向心理學的角度，其實後天也有很多實際方法、練習，可以幫助我們令自己變得更樂觀」。心理學家陳頌恩（Joanne）說。

身處這個年代，小朋友很早便要面對學業上的壓力，從小引導他們調校心態，擁抱不可逃避的挑戰，是重要的一課。「正向心理學所強調的，是要從生活中尋找幸福感。」 Joanne教路，家長可每天跟孩子做「感恩練習」，「每天睡覺前，請小朋友數算今天3件值得他去感恩的事情」，此舉既可讓孩子的目光聚焦在生命的美好，也可鍛煉他們發掘身邊的小確幸。

幸福感5要素 比賽助反思

Joanne最近擔任華人永遠墳場管理委員會（華永會）主辦的「正向創藝 閃耀人生」比賽的顧問，活動透過書法及畫作，讓中小學生參加者展現正向生命的價值觀，並經驗到建構幸福感的5個重要元素，包括正向情緒、正向關係、生命意義、全情投入和成就感。

華永會近年以「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念為目標經緯，外部事務委員會主席陳穎文指出，該會不單談死，亦講生，「生命可如何活得精彩、活得燦爛，是我們所重視的」。

重孝家庭 灌輸正向態度

毋庸置疑，一個溫暖的家，是建構正向關係的基石，而華永會更着重提倡「孝道」，並成為今次比賽的其中一個主題。陳穎文解釋︰「因為我們覺得，一個重孝的家庭，對小朋友的成長發展，有正面的影響。」

她以自身經歷為例︰「我自幼和祖父母同住，一直看到我的父母如何孝順他們的父母，他們灌輸了一種正向的人生態度給我。所以今天，我同樣選擇跟孩子的祖父母同住，因為我想把孝道精神，延續給下一代，讓他們常懷感恩的心。」

◆INFO

「正向創藝 閃耀人生」比賽

日期︰即日至1月21日

項目︰

硬筆書法比賽（小一至小六）

毛筆書法比賽（中一至中六）

填色比賽（小一至小六）

繪畫比賽（中一至中六）

獎品︰獎學金、獎盃及獎狀

詳情︰bmcpc-shine.org.hk

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第376期]