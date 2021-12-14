家家有禮：罐頭豬LuLu換新衫度聖誕

【明報專訊】今個聖誕，人氣爆燈的罐頭豬LuLu換上一身超萌聖誕造型和大家歡度聖誕節！新鴻基地產旗艦商場apm聯同潮流玩具新貴kkplus以充滿節日氣氛的紅白色調為大家送上「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」，除了有白色雪人及小鹿造型、肥嘟嘟超得意罐頭豬LuLu，還有聖誕鹿車及10呎巨型罐頭豬LuLu聖誕樹！而場內的期間限定店亦準備了多款全新聖誕系列產品給大家做聖誕禮物。

此外，大家只需於推廣期內到apm以The Point積分或八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK消費滿指定金額，便有機會換領代幣一個，於盲盒提取機或閃卡機碰碰運氣，把apm × 罐頭豬LuLu期間限定別注版聖誕閃卡帶回家。

◆罐頭豬LuLu聖誕冬日小鎮

日期︰即日至2022年1月9日

時間︰上午12:00至晚上10:00

地點︰觀塘apm

查詢︰3148 1200

●送apm聖誕禮品套裝

apm送出apm聖誕禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm × 韓國人氣插畫師Nahum Kim別注版坐枱年曆、Frantz草莓松露朱古力套裝禮盒及Sangria Cupid酒一支。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月21日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第376期]