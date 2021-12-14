家庭有教：看到配偶的長處

【明報專訊】拍拖、結婚、買樓、生仔、湊細路——一語道盡多少夫妻的生活？

我們和配偶一起度過無數的高低起伏，經歷無數的大小事情，很容易會覺得配偶的存在是「理所當然」。配偶為我們做事，我們卻忘了感恩；配偶的長處和優點，我們習以為常。我們覺得「老夫老妻」不需要在意這些「繁文縟節」。於是，夫婦之間慢慢不再相敬如賓，慢慢失去原有的「欣賞文化」（culture of appreciation）。

美國婚姻研究大師John Gottman發現，就算結婚多年，婚姻美滿的夫婦仍經常互相感激對方的付出，互相欣賞對方的長處：配偶說笑話逗自己開心、為家庭預備食物、每日為孩子講故事、一手處理裝修屋企的事宜、吵架後主動跟自己道歉、做足準備工夫才去旅行、讓座給有需要人士、在公餘時間學習新事物，全部都值得我們開口感謝、開口稱讚。所以，夫婦應該經常把「謝謝你……」、「欣賞你……」、「喜歡你……」、「覺得你很厲害……」掛在口裏。

除了欣賞對方的正面行為，我們也要看外顯行為背後的內在長處。例如，說笑話反映配偶的幽默感，每日講故事反映配偶的堅毅和自律，讓座反映配偶的仁愛，用心準備旅行的行程反映配偶的謹慎。如果我們可以把配偶的行為和長處連結起來，對方會覺得我們真正看到他那個真正的自己：

「謝謝你常常說笑話逗我笑，你真的很有幽默感！」

「欣賞你每日都堅持講故事給孩子聽，我也要學習你的堅毅和自律。」

「你剛才主動讓位給那個婆婆，真的很有愛心！」

「我覺得你很厲害，每次去旅行都做足功課，又謹慎又可靠！」

圖中例有24個長處，大家在配偶身上都看到了嗎？都有開口讚對方的外顯行為、讚對方的內在長處嗎？想更生動地了解稱讚配偶的方法，可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《點讚至開心》：bit.ly/3dsbj0a

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第376期]