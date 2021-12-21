（3）樂砌獨家雪人 聖誕老人伴合照

這棵聖誕樹由LEGO模型拼砌達人及團隊用了45,000塊LEGO積木砌成，一共花了480小時才能完成呢！（朱安妮攝）

「聖誕創意工作坊」中，LEGO模型拼砌達人會教小朋友拼砌獨一無二的聖誕老人或雪人LEGO模型。工作坊適合5歲或以上小朋友參與，每節約15至20分鐘，可即場報名。（朱安妮攝）

【明報專訊】聖誕老人化身樂高迷，陪大家開聖誕party！香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong）今年安排了多個聖誕活動給小小樂高迷，即使沒有購票入場也有機會參與。例如充滿LEGO元素的「聖誕老人大廳」就免費開放給大小朋友打卡，只需追蹤香港樂高探索中心專頁、讚好及分享指定帖文，即可於免費開放時段參觀，裏面有由45,000塊LEGO積木砌成的2米高「LEGO幻光聖誕樹」，而12月26日聖誕老人更會現身，凡於香港樂高探索中心購物滿$2000、下載K11應用程式及消費$1500或持$799聖誕優惠套票，即可與聖誕老人合照互動。

當然，購票入場的小朋友更有多重驚喜！由LEGO拼砌出香港縮影的「香港迷你天地」將舉行「聖誕幻影」，其間會以魔幻聖誕為靈感，設計出節日限定的飄雪與鹿車飛翔的光影效果，大家亦可細心在裏面尋找聖誕老人的小助手聖誕精靈和馴鹿！至於「LEGO創意工作室」在節日期間推出「聖誕創意工作坊」，LEGO模型拼砌達人將與小朋友一同拼砌獨一無二的聖誕老人或雪人LEGO模型，學懂後，大家便可回家慢慢砌出一連串飾品為家中添上節日氣氛。

■INFO

香港樂高探索中心

「Fun享聖誕Home Party」

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上8:00

地點︰尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131至133號

票價︰$240（大小同價，聖誕老人大廳之活動免入場費，只需追蹤香港樂高探索中心專頁、讚好及分享指定帖文，即可於免費開放時段參觀）

網站︰bit.ly/3mcflyr

[Happy PaMa 教得樂 第377期]