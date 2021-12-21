家家有禮：賞扭蛋樹闖光影隧道 過紫色聖誕

【明報專訊】紫色，是很多人心目中最浪漫的顏色。在慈雲山中心舉行的「『紫』想同你過聖誕」，便以紫色為主題。7樓空中花園有逾5米高的巨型聖誕扭蛋樹，於夜幕間亮起閃耀光芒，配以聖誕祝福語的霓虹燈牌。樹身的透明盒內裝滿紫色及金色的波波，只要於活動期間參加「點『紫』波波大獎賞」，猜中所有波波的總數量，即有機會贏取豐富獎品。同場特設逾20米長、掛滿紫色燈飾的「光影隧道」，打卡一流！

此外，商場首次與利賓納及臻茶攜手合作，以期間限定利賓納濃縮士多啤梨飲品，加入水果及茶來冲製聖誕特飲；「夢幻糖果吧」亦準備了琳琅滿目的糖果，大家可根據口味喜好，自由組合出色彩繽紛配搭，加上可DIY獨一無二的特色聖誕包裝，最適合與親友一同分享品嘗。只需於場內憑單日指定消費即可換領體驗券，數量有限，先到先得。

◆慈雲山中心「紫」想同你過聖誕

日期︰即日至2022年1月9日

時間︰中午12:00至晚上8:00

地點︰黃大仙慈雲山中心

查詢︰3974 2244

■送紫系餐具套裝

慈雲山中心送出「紫系餐具套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：12月28日，送禮詳見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第377期]