家家有禮：聖誕精品巡禮 一家大小之選

【明報專訊】想買聖誕禮物，現在要最後衝刺！荃灣綠楊坊早已為大家準備各式各樣、琳琅滿目的生活精品，並邀請人氣生活精品店推出多款$99聖誕禮品套裝及大量聖誕精選貨品激減優惠。例如是型格煮食用品店Kitchen Lab帶來一系列日式食具，大熊百貨（Osos Mall）精選200多件生活精品，高級生活家品店HOSO More精品二折起。綠楊坊商場內亦開設pop-up期間限定店，多間精品小店推出聖誕禮物套裝精選優惠，有主打保鮮花產品、身體護理及養生花茶的W.Flower shop、香薰精油飾物店Spicy Banana. Oil、手製皮革精品店Cooloo Leather等，是選購聖誕禮物好地方。

此外，場內以溫馨浪漫的聖誕燈飾為主題，入口大門位置以霓虹光線勾畫出聖誕圖案巨型聖誕燈飾，不論是一家大小或愛侶，選購心水禮物的同時，也可上前影相打卡。在12月24至26日下午，聖誕老人更會出場與大家拍照留念及大派糖果，為冬日送上溫暖。

◆綠楊坊聖誕精品巡禮

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午11:00至晚上8:00（個別店舖營業時間略有不同）

地點︰荃灣蕙荃路22至66號綠楊坊

查詢︰2493 2369

■送紫水晶銀針耳環

綠楊坊送出Spicy Banana Oil紫水晶銀針耳環予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：綠楊坊入口大門位置使用了什麼勾畫出聖誕圖案巨型聖誕燈飾？

[Happy PaMa 教得樂 第377期]