家家有禮：浪漫歐陸風 蒸氣火車打卡

【明報專訊】今個聖誕想要一個浪漫的外國旅行？Mira Place已為大小朋友帶來浪漫經典的聖誕歐陸車站Jingle All The Rail。超夢幻打卡熱點包括中庭的特色聖誕蒸氣火車、7米高閃爍鏡藝售票處和夢幻鏡房等；更獨家聯乘法國香檳品牌G.H. Mumm，以超過350支G. H.Mumm GRAND CORDON香檳，砌出4米高的10層香檳聖誕樹，非常華麗！

場內多個商戶亦推出低至半價的聖誕優惠。Mira Place會員以電子貨幣單一消費滿$100，即可憑有關收據到中庭駕駛「尋美／尋味列車」，按駕駛列車的距離獲得即時獎賞，百分百機會能贏取超過4000份美容及美食獎賞！同時Mira Place會員於聖誕活動期間在場內任何餐飲商戶消費滿$400，Mira Place將會捐款支持「惜食堂」製作一份膳食，關愛社會及幫助有需要的人，讓聖誕更具意義。

◆Mira Place Jingle All The Rail聖誕裝置

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上9:00

地點︰尖沙嘴Mira Place 1中庭

查詢︰2730 5300

■送現金禮券及吊飾

Mira Place送出Adidas $200現金禮券或ARTE Madrid $300現金券連免費吊飾予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額12個，每人可獲Adidas或ARTE Madrid禮品，禮品內容隨機送出。有興趣的讀者請於12月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：Mira Place Jingle All The Rail場內的香檳聖誕樹，由多少支G. H.Mumm GRAND CORDON香檳創作而成？

[Happy PaMa 教得樂 第377期]