半職爸爸：怪力亂神的兒童雜誌

【明報專訊】給兒童畫畫的年代，好像和其他許多東西一樣，漸漸離我們而去。紙媒衰落，互聯網短片或軟件程式取而代之，但是那種對兒童、對社會、對教育、對夢想、對品格有一定看法的載體，因載體不同，其靈魂亦飄然遠去。

驚艷、驚訝、感激、惋惜

今天找來上世紀五六十年代日本昭和時期的兒童雜誌看，初看是驚艷，再看是驚訝，三看是感激，四看是惋惜。那個年代，專為兒童而設的雜誌，配有大量插圖，那些插圖大多採用寫實手法繪畫，比例、光影、細節，唯恐不夠真實，繪影繪聲。上至遠古的翼手龍，下至深海裏的巨形章魚，遠至駭人聽聞的歐洲吸血鬼，近至虛無縹緲的日本雪妖，莫不纖毫畢現，栩栩如生。

那些插圖師，功夫精湛，功底深厚。可是，為了迎合市場，偏偏以聳人聽聞為樂，為了引起兒童的好奇心，每每無所不用其極。他們筆下的題材，有蠻荒歷險，有極地怪獸，有未來世界之各種設想。初看驚艷，是因為畫師畫功之高，今人已無法達到這種水平；再看驚訝，是因為內容通俗，雖然插圖風格盡量真實，可是怪力亂神、荒誕不經的題材多不勝數。當年的暢銷兒童雜誌，迎合兒童心理，費盡九牛二虎之力，把富吸引力但匪夷所思的故事，包裝成一種「另類真實」。

數據取代了信念

這種做法，一定會有人指出，那是錯誤的；但是，我深入看那些兒童雜誌，卻另有所感。第一、雜誌出版人和創作者願意為兒童下這麼大的苦工，今天這種精神似不復見；第二、雜誌在吸引兒童眼球之餘，其實亦承載着雜誌出版人的信念。他們不是真的相信妖怪傳說都是真，而是他們確實相信，兒童可以透過這些疑幻疑真的故事，學到教科書中沒有強調但其實更重要的事，例如冒險、勇氣、正義、犧牲和幻想。想到這裏，我無法抑止自己的感激之情。

最後，感激之餘，卻忽然想到，這種初看「不正確」和「不規範」的課外兒童雜誌，到了今天大家來愈講「政治正確」的今天，大概已無法生存了。又想到一點，不禁悲從中來。數碼媒體發達，但從趨勢看，內容之取捨，往往更多建基於外在數據而不是創作人的內在信念。在互聯網的短片平台上，最受兒童歡迎的短片是看着別人拆玩具和打遊戲機。這種現狀，比在兒童雜誌上大肆編繪孩子在森林裏遇到史前怪獸更可怕。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第377期]