親子筆陣．多元導航：衝突處理「必勝法」

【明報專訊】最近有一隊男子組合風靡全港，令香港掀起一股追星熱潮，亦令樂迷再次留意本地樂壇。但另一方面，也有很多男士半開玩笑地投訴另一半非常沉迷追星，甚至影響與家人之間的關係，他們更在社交平台開設關注組，分享家人追星的情况。另外，過往亦有不少學生表示，他們曾經因為追星而被家人責怪，甚至發生爭執。到底如何處理家人之間的衝突才是最好最有效？坊間又是否有一套必勝法則去解決所有衝突？現在讓我們先探討衝突的成因。

三大類爭議成因

衝突雙方通常會處於二元對立的狀態，即是如果一方是對，另外一方必然是錯。衝突雙方會用不同的方式去捍衛自己的立場及觀點。而日常的爭議成因大致可分為3個類別：1）實質利益（包括金錢、資源、地位、賞罰）；2）處理過程（如何處理事件、如何被對待）；或是3）心理需要（經驗、價值影響、自尊）未被滿足。當其中一方的利益受損，過程受到不公平的對待，或是與自己的經驗、價值有落差時，衝突便會一觸即發。

就追星的衝突而言，甲方可能覺得對方不值得花費大量的時間和精力去崇拜偶像，應多花時間處理家中事務。而乙方可能覺得自己並沒有盲目跟從，反而能正確分析偶像的優點和不足，而追星是為了追求明星的亮點，學習明星好的東西，並以此為榜樣，在學習和生活中嚴格要求自己，培養自己積極奮進的精神。明顯地對於甲方而言，時間及精力浪費了，而且並沒有處理家中事務引致直接的利益受損。而對乙方而言，除了自己的追星行為及價值不被接納，更被對方貼上不理會家中事務的標籤。如果不及時處理，雙方的衝突就有可能不斷升溫，更多標籤，更多責罵，更多令對方討厭的行為也會接踵而來。

放下對立 了解立場背後需要

其實要解決困局，首先要打破二元對立的狀態。不知道聰明的你有否發現，甲、乙方的衝突其實並沒有必然的對錯之分。甲方認為要多花時間照顧屋企，而乙方認為要學習偶像的優點再嚴格要求自己，其實雙方也有自己的道理。而破解困局的關鍵是先了解對方的立場，再找出立場背後的需要，但往往在現實情况，我們的雙眼會被情緒蒙蔽。對於甲方而言，如果乙方能夠表達自己不會因追星而忽略家庭，從而就此訂立一些協議或承諾，甲方需要被滿足時，爭拗也會自然消失。而對乙方而言，他的需要正是要得到甲方的信任。如甲方只顧責罵，而堅持己見，不聆聽對方的需要，就算乙方有多強大的情商（EQ）或是多明白甲方的立場，也不會讓步。

日常衝突千變萬化，並沒有一套必勝的處理方法。如果你能夠在衝突時控制情緒，了解對方立場背後的需要，很多衝突也可以迎刃而解。

文：甘力恒（香港家庭福利會註冊社工、認可綜合調解員）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第377期]