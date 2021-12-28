新年新希望：專家授錦囊 校長齊集氣 從心出發 迎接2022

新一年：2022年，我們可藉着每天感恩，學習樂觀思考模式，加強情緒掌控感和樂意隨機行善去建立美好的一天。（設計圖片，Milatas@iStockphoto）

【明報專訊】2021年邁向尾聲，不知迎來的2022年，又將會是一幅怎樣的圖畫呢？或許新一年，世界依然紛亂，疫情可能還未消散，甚或再有停課危機……面對變幻莫測的將來，我們唯一可以掌控的，就是自己的心情！來吧，一於聽聽專家教路，學習如何調校心態，為自己創造一個Happy New Year！

想有一個美好的2022年，心理學家陳頌恩（Joanne）送大家5個錦囊︰

1. 練習感恩

心懷感恩之心，可以帶來更多幸福感。她鼓勵從家庭起，建立感恩文化，例如每晚在餐桌前，彼此分享3件當天值得感恩的事情。「如果孩子年紀較小，家長可能要引導他們去思考，亦可先降低難度，由分享1件感恩的事情開始，之後才慢慢遞增。」感恩事項亦不限於自身，簡單如今日天朗氣清，都值得我們去感恩。Joanne又提議大家寫「感恩日記」，「每晚坐下來，透過回想和記錄，有助訓練自己留意及察覺生活上的美好」。另外，向曾經幫助過自己或令自己感激的人表達謝意，不僅會讓別人感覺開心，也能讓自己的心情變好！

2. KO壓力

壓力、擔憂、恐懼往往是源於我們對未知的將來缺乏掌控感。當出現這種想法時，Joanne教路，可提醒自己先回想一下以往的成功經驗，並告訴自己：「我應付得到的。」誠然，我們未必可把所有事情掌握於手裏，但我們總有可掌控的部分，「老師出什麼題目，是學生控制不到的事情；勤力溫習，是學生控制得到的事情」。我們愈多這樣想，愈能提升掌控感。

有些人常常擔憂的，但別讓這些困擾佔據你一整天。Joanne提議，可於晚間設立15分鐘專屬的「擔心時間」，只容許自己在這段時間擔心，日間則要集中精神學習、工作或處理其他事務。另外，亦可在「擔心時間」寫下所憂心的事情，有助整理思緒。之後回看起來，你會發覺很多擔憂其實都是「諗多咗」，最終根本沒有發生。當然，做運動亦有助減壓，儲蓄正能量。爸媽們，在新一年，不妨跟孩子建立每天15分鐘運動時間，讓2022年過得更有朝氣！

3. 學習樂觀

想法會影響情緒，當我們萌生負面想法時，例如：「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」Joanne教大家作「腦交戰」，「化身成辯護律師，挑戰自己的想法：『我這個想法是否有根據？一定是這樣子嗎？』當你找到更多可能性時，你會覺得事情其實未必如所想般糟糕，「讓多些樂觀想法進入腦袋，慢慢會變成一種思考模式和習慣」。

4. 認識情緒

鼓勵家長每天都跟子女談論情緒感受，一起學習掌握更多情緒詞彙。「不要說孩子，就是大人，很多時也只能用『開心』、『傷心』、『憤怒』等字眼去描述自己的情緒。」但從心理學角度，當一個人能夠清楚辨別自己的情緒，也就可以更有效地去掌控情緒，幫助自己不被負面感受籠罩，會活得更幸福。

5. 隨機行善

常說「助人為快樂之本」，一個小善舉，簡單如在超級市場，禮讓排在你後面但購物較少的顧客先付款，他一句「謝謝」，彼此都感到開心。「假如在2022年，每人在每個星期都做一件隨機的善舉，我相信世界會變得不一樣。」

●校長集氣

莘莘學子，2022年一定要「奸爸爹」呀！城中多名校長也齊齊為大家集氣加油，祝願大小朋友都新年快樂。

◆鞭策大腦 擁抱挑戰——葉淑婷（閩僑小學校長）

2021年快將完結，大家即將迎接新的一年。相信這幾年大家身處在香港生活得未必盡如人意。大家每天面對千變萬化的世界，瞬息萬變的社會，反覆無常的疫情，究竟我們如何保持正向的心態去面對這種種的挑戰呢？因此培育學生及鞭策自己的其中一個訓練，就是「成長思維」（growth mindset）。

我們的腦袋其實可以如訓練肌肉一樣去鍛煉，我們要學習欣然接受挑戰，享受每個過程，接受當中的失敗及成功，從中檢視過程中所學到的，並加以反思；此外，亦要懂得向人求助及需要時為別人伸出援手。作為父母亦要多欣賞子女；子女亦然。

倘若我們每一個人都存有正念，常存感恩的心，每人行一小步，大家一起發放正能量，有天一定可以驅走烏雲，重見光明，令世界變得更美好。

◆活在當下 赤子心看未來——楊永明（保良局陳守仁小學前任校長）

愛因斯坦曾說過：人生就好像踏單車，要保持平衡，就要不斷向前。不管你同意與否，時間這「巨輪」的確不會等人，我們沒法把過去挽回，也不能跳進未來，The show must go on……然而，這一刻無論你身處何方，我們都有着同一個「當下」，請做好投入此時此刻的覺悟，專注於這一分鐘，珍惜這一剎那，因為這就是通往幸福的最短距離。或許你會問：什麼是幸福？為什麼我感覺不到？請把這個問題當作火苗，重燃內心那或許冷掉的餘燼吧！柳暗花明，縱使長夜漫漫，黎明終將再來。

朋友們，向你的孩子學習吧！赤子之心就是永遠抱着一種不解的樂觀精神，他們那雙眼睛，像是第一線的晨光，散發希望。讓我們懷着謙卑感恩的心同行，請記着，只要你願意，任何一天也可以是新的開始！

◆Covid與Ovid 反思愛與希望——黎婉姍（八鄉中心小學校長）

說起愛和希望，我便想起了Covid沒有C的古羅馬詩人Ovid（奧維德）說過：「只有能夠實現的希望才能產生愛，只有希望才能保持愛。」

感恩在這兩年因大家抱着信心、想着早日除下口罩的希望，所以大家齊心合力、團結一致抗疫，向家人、朋友、學生等人發放正能量，一起互相打氣，學懂嘗試用不同的的方式一直愛着身邊的人。

未來的日子有很多未知之數，但深信只要我們保持付出愛，愛惜自己和他人，懷着一顆常存感恩的心，保持正面樂觀情緒，迎接挑戰，成功抗疫的希望便更有可能成真！

希望大家用愛把Covid踢走，懷着愛和希望、感恩之心來迎接2022吧！

◆珍惜「上學去」的福氣——黃桂玲（港大同學會小學校長）

執筆之時，還有幾天學校就開始放2021年的聖誕及新年假期。早上回校的路上經過柴灣公園，園丁已把不同顏色的聖誕花佈置有序，好不美麗。另一些工人則在清理園內的魚池，吸引了上學途中的同學和家長駐足觀看。

大家都驚訝平日不起眼的魚池，原來是數以百計魚兒和數十隻龜兒的家，大家也認同，港大同學會小學建在這環境美好的公園旁，真是我們的「福氣」。看見同學和家長們慢慢離開公園朝學校走去，一股「上學真好」，可以上學真幸福的感覺湧上心頭。回想去年的聖誕，學校受着疫情影響而停課，而這兩年間，停課的日子比上學的還要多呢！

疫情改變了全世界人的生活規律，的確，我們都損失了。然而，我們曾為得到一盒口罩而欣喜，我們會主動與人分享，我們會更多關心身邊人；還有我們的老師，帶領學生數算日常的好人好事——What went well。我們感恩的眼睛和心都更明亮，我們解決困難的創意和能力都提高了，我們更懂得欣賞和關愛。不能說感謝疫情，惟可以帶着感恩、信心、勇氣和盼望迎接2022年！

◆知足感恩 尋快樂人生——蔡世鴻（中華基督教會協和小學（長沙灣）校長）

早前學校要訂立正向教育的發展重點，我想了一整晚：我們要教導學生哪一種正面的價值觀才好？關愛？守法？同理心？最後我決定了，是「感恩和珍惜」。因我深信小孩子如能學會感恩和珍惜，他們定必會快樂成長。

疫情下令我們明白到幸福不是必然的，簡單如呼一口新鮮的空氣，也要隔一層口罩才安全，所以我們要教學生學會感恩，更要珍惜眼前的所有。當你除下口罩，到郊外呼吸新鮮空氣時，你要感謝造物者的偉大，但也要珍惜這一切，同心保護環境；當你和爸爸、媽媽到茶樓吃了一頓美食後，你要感謝父母的愛，也要珍惜與家人相處的日子；當你享受和同學們一同上課，一同玩耍時，你要感謝老師的教導，也要珍惜學習的機會，努力讀書。

人只有知足和感恩、珍惜和活在當下，才會快樂和成功，讓我們在2021年快要完結時，感謝在這一年來曾幫助過我們的人，包括家人、老師、朋友和為我們服務的人，也要為2022年訂下目標：要珍惜時光，努力學習。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第378期]