教學有辦法：摺紙鶴傳祝福 挑戰世界紀錄

5個接受訪問的學生（左至右：余柏豪、李美雪、梁逸詩、何浩賢、成文添）都有各自的新年願望，由於他們都是六年級生，大部分都希望能升上心儀中學，並希望疫情早點離去，「希望不用再戴口罩外出和上課」。（蘇智鑫攝）

師生齊心：在視藝科教師尹文珊（左一）帶領下，大家一同學習摺紙鶴。施志勁（左三）笑言自己在摺紙方面「笨手笨腳」，學生成為了他的「老師」，反過來教他每個步驟。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】還有幾天便到新一年，不知道小朋友有什麼新年願望呢？自疫情以來，大家的生活都過得不容易，有機構便以紙鶴和天燈作為祈願的橋樑，並透過邀請全香港學校參與，一起挑戰健力士世界紀錄大全！同時把祝福傳揚開去，祝願大家在新一年過得更滿足和快樂。

文︰顏燕雯

這天，鮮魚行學校的校長施志勁和一班學生圍在一起摺紙鶴，但他們並不是在上視藝課，而是藉着摺紙活動，為新年祈願。學校給每個學生分發了20張手工紙，並在校網上載了示範摺紙鶴的影片，讓他們在聖誕及新年假期與父母一同參與摺紙，再於假期後收集起來。

市民、學生齊摺紙祈願

原來這個摺紙鶴活動是一個全港巿民皆可參與的「香港天燈節暨摺紙鶴最多健力士世界紀錄挑戰」，天燈節將於1月中旬舉行，除了大型的環保天燈藝術裝置，亦集合全港巿民力量，目標是收集2,022,168隻紙鶴並展示於中環海濱活動空間，挑戰繼2013年張國榮歌迷摺出1,900,119隻紙鶴的「健力士世界紀錄大全」。而參與的學校和學生更有機會獲得摺紙鶴數量最多的金、銀、銅獎盃及禮品。

親子活動 趕走疫下鬱悶心情

現時已有超過100間中、小學及幼稚園參與摺紙鶴活動，而鮮魚行學校更是首間報名參與的小學。施志勁說，收到活動的邀請時，着眼點並不是考慮要打破世界紀錄，而是覺得這是一個非常好的機會讓學生與家人一同完成一項親子活動，調整一下心情。「疫情已維持了兩年，我們的生活模式也有不少轉變。我們的學生不少來自基層家庭，支援比較少，疫情下不能外出，他們有些長時間只留在百多呎的房子，甚少活動空間。所以剛復課時，我們除了構想如何追回學習進度，也想幫助維持學生的精神健康。」

施志勁續稱，學習固然重要，但心境保持正面和開朗也一樣重要。當時校方用紙摺成花，把課室佈置成一個花園，希望學生回校後覺得開心，以快樂的心情重新投入學習。「所以這次摺紙鶴，我也認為學校可以出一分力，除了可親子參與，學生又可以把願望寫在紙鶴上，願疫情快點離去。

企業家搞手：注入正能量

今次活動的搞手GP43，是一個企業家的平台及非牟利團體，讓企業家們學習以商業知識回饋社會，今年中秋就曾經在觀塘海濱推出了高達15米超巨型發光月亮裝置。而2022年1月15及16日一兩天的「香港天燈節暨摺紙鶴最多健力士世界紀錄挑戰」就是他們的新搞作，以天燈藝術和200萬隻祝福紙鶴挑戰世界紀錄兩個大型的展覽，為香港注入正能量與祝福。主席Krystal Wong表示，紙鶴和天燈都是人們用以祈願的象徵，所以把兩者結合，為香港祝福。

共300顆由不同機構冠名贊助的環保天燈，屆時將懸於半空，讓大家拍照留念；而收集學校和巿民摺好的紙鶴後，會以50隻一串，以天空彩虹的方式展示出來，之後亦會由環保機構回收循環再用。而活動扣除必要開支後，將全數捐贈予善機構，包括環保慈善基金、香港幼兒教育及服務聯會等，「想帶出的其中一個信息便是我們這班企業家並不只是為了營商而努力，我們同時也希望以賺到的錢回饋社會，同時散播出善心的種子，讓更多人都可得到幸福快樂」。

■INFO

香港天燈節暨摺紙鶴最多健力士世界紀錄挑戰

日期︰2022年1月15及16日（周六及日）

網址︰www.facebook.com/GP43HK

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