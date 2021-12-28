感講你知：慎防「非黑即白」思維（下）

【明報專訊】上篇提到，「非黑即白」思維屬於「認知扭曲」（cognitive distortions）的一種。若我們不加以察覺，將對關係造成負面影響，妨礙彼此真誠交流。這一點，與善意溝通的第一步所提出的，要區分「觀察」和「評論」兩者之分別，並察覺我們在溝通時有沒有「無意識地」說了評論而妨礙溝通的原則，不謀而合。以下，我將嘗試解釋更多，並提供一些常見例子方便讀者理解。

以偏概全引發抗拒 惡性循環

心理學家David Burns指出，扭曲可能會增加我們的威脅感，以及強化我們包括憤怒在內的負面情緒，「以『非黑即白』為基礎的期待和判斷會加速我們發怒。這種思維是概括且僵化的，會干擾我們開放的態度和洞察細節的能力」。這一點與善意溝通相似，因為若我們習慣以「評論」方式去思考和說話，我們可能會如善意溝通創辦人Marshall Rosenberg所言，「有以偏概全、以管窺豹之虞」，甚至為一些人、事下了過分簡化的標籤，然後蓋棺定論，令我們無法客觀、如實地認識和理解這些人與事，同時也會影響溝通和關係。

筆者於數年前在某小學任教，為了於開學前提早認識我那班別的學生，遂向曾經任教我那班學生的教師們請教，講到 Ronald（化名） 時，某教師直接說：「佢無得救㗎喇！」我第一下聽到時感到很錯愕和困惑，然後追問：「點解你會話佢無得救？」另一名教師插嘴直接補充：「佢講極都唔聽，你都係諗其他學生算啦。」當時我作為新教師，聽到這樣的回覆只是敢怒不敢言。開學後，我特意留意Ronald，並和他聊天，發現他並非如其他教師所言般「講極都唔聽」，而是他某些重要的需要（例如玩耍、運動、關懷）未被滿足，所以才會在課室有行為或情緒問題（例如突然「出位」）。

我嘗試以「善意溝通」去反思，估計那幾個認為Ronald「無得救」、「講極都唔聽」的教師，似乎沒有察覺到自己在「評論」他，即是「一成不變、概括性的陳述，是靜態語言」，甚至已經對Ronald這個人蓋棺定論。這個時候，他們可能一想起Ronald，就已經感到煩厭、不滿，然後一看到 Ronald，就會自動駕駛（autopilot）般無意識地向他說「你講極都唔聽」之類的說話。Ronald一聽到這種「評論」，認為教師是在批評，產生抗拒的心理，令雙方難以有效溝通，長遠形成惡性循環，破壞關係。

連續3次無聽指示vs.講極唔聽

讀者可能會問，若Ronald真的「無聽」教師的說話或指示，難道就不能「評論」他嗎？Marshall Rosenberg在他的著作中有所回應：「善意溝通並不要求我們完全保持客觀，不做任何評論，只是不能把『觀察』與『評論』混為一談……觀察是一種『動態語言』……根據當下脈絡中所觀察到的事實評論。」舉例，若Ronald在20分鐘內連續3次沒有聽從教師指示，教師的「觀察」以動態語言演繹應是：「我留意到你喺剛剛20分鐘，你有3次無聽到我嘅指示。」而非「你講極都唔聽」這種一成不變、概括性的靜態語言。那麼， Ronald聽到也不會一下就產生抗拒的心理，更願意繼續與教師溝通。

在此邀請各位讀者，先察覺一下，自己和學生或孩子有沒有習慣以「評論」來思考和溝通呢？今天就嘗試以「觀察」的方式，配合動態語言表達，相信這樣可更全面、真實地認識學生和孩子！

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第378期]