讀樂樂：文字形象化 輕鬆尋真相

【明報專訊】My Life as a Book

作者︰Janet Tashjian

繪者︰Jake Tashjian

出版︰Macmillan Publishing Group, LLC

由繪本過渡小說,chapter books是自然的進程。繪本利用豐富圖像和精簡率真的文字,幫助0至8歲小朋友開啟創意思維與想像空間。然而,身體要變得強壯堅實,便需要由液體食物轉換為固體,語言文化學習都是一樣。

簡約畫像表達艱深詞彙

My Life as a Book是作者Janet Tashjian和漫畫師Jake Tashjian的獲獎叢書My Life的第一本創作,是chapter book系列。為了吸引高小學童閱讀及學習,同時亦要減少他們對chapter books多字少圖的閱讀障礙或抗拒,作者Janet在My Life系列中,採用了學童感興趣的主題和潮流事物,如漫畫、忍者、YouTuber 、Tik Tok Star等題材,以Derek Fallon這個12歲男孩用第一身帶出來,給予讀者有認同感。除此之外,漫畫師Jake Tashjian 又把故事裏一些艱深詞彙,運用簡約線條畫像,把文字形象化表達出來,有助讀者輕易明白那些詞彙的意思,而漫畫的畫像更增加了閱讀的樂趣。

Janet在My Life as a Book裏運用了小朋友和少年所擁有的特質——好奇心和想像力,藉着Derek偶然在閣樓發現了一張舊剪報,把潛藏在家中的一個禁忌揭露出來。因為Derek對舊剪報上一則新聞所產生的好奇心,令故事發展迂迴曲折,但到最後,他所得到的真相出乎意料,「The truth is never what you think」,這正正是作者高手之處,引讀者入勝所在。

「死亡報道」 引發追查

故事主角Derek是一個不甚喜歡閱讀的初中生,他有主見,理由是 「If my life were a book, I'd have my own cool adventures instead of reading about someone else's.」(若果我的人生就像一本書,我會有自己最型的冒險旅程,而不是閱讀他人的冒險故事),雖然如此,他卻喜歡畫畫。Derek發現了一張舊剪報,標題寫着LOCAL GIRL FOUND DEAD ON BEACH(本地女孩被發現在沙灘上身亡)。為什麼它會夾雜在父母交往時的書信之中?他受着好奇心驅使,向媽媽查詢,然而,媽媽的支吾以對更令Derek起疑心,非把真相查出來不可。

作者Janet透過Derek在尋找真相的過程中,描述他對周遭事物的「不同」看法、對同班女生Carly的不悅和成見、與Matt的友誼、與媽媽的關係等,把Derek的性格一一勾畫出來。

故事去到最後,更是解決了Derek和媽媽之間的緊張關係、Derek和Carly的鬥爭關係等,成為小男孩在成長中重要的一課。

文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第378期]