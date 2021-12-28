日式育兒記：日本年末 忙碌度過

【明報專訊】2021年即將完結。還有不到幾天就到2022年，今年真的能感受日本人準備過年的忙！

趕過年 工作排山倒海

打工仔的忙：新曆新年是日本人過的年，今年12月31日至明年1月3日是日本法定公眾假期，因應不同公司，大家年尾放假的長短也不一，例如我的公司將提早一天讓員工放假，然後到5號才上班，所以這兩個星期工作像排山倒海而來，完全有趕過年的感覺；而我老公的公司早於28號便開始放假，一直放到1月6號，他這兩星期更是要晚晚工作到凌晨，為的就是要全人類能開開心心放長假。而正當全世界廢寢忘餐之際，年尾也撞正是全身檢查高峰期，由於身體檢查是由公司所包，一般打工仔的驗身報告會直接發到公司，所以與其說是全身檢查，也可說是公司其中一個工作。

故鄉納稅 獲回贈退稅禮品

報稅的忙：香港的報稅一般在5或6月，日本一般卻在11或12月，因為日本的稅制超級複雜，我在這裏也不便多談（自己也是一知半解），要張羅的文件非常多，公司幫忙報稅其實已經減省了不少時間，所以所有人也會盡趕公司報稅deadline，聽日本同事說自己報稅手續繁複，分分鐘要搞到明年；此外，12月31日更是「故鄉納稅」申請的死線，什麼是故鄉納稅呢？在日本，你要為你居住的地方繳交稅項，但因為大部分日本人也湧到大城市找工作，他們所繳交的稅項也落入了大城市，以致鄉村地方的稅收不足，故衍生了「故鄉納稅」這個東西。故鄉納稅顧名思義就是繳給故鄉或是其他鄉鎮的稅金，而當你選擇了想支援的地方，該地方就會餽贈相對應的禮品（例如和牛、帝王蟹、米等），所以不少日本人也會申請故鄉納稅，交稅之餘也可以有一些實用的東西。按我年薪為例，我每年應繳大概7萬日圓住民稅，那麼我可以在故鄉納稅的網頁上選擇想捐款的地方，選取7萬元以內的東西來退稅，但一般我也只會選3萬至4萬日圓的東西。

到幼園排練話劇 忙上加忙

媽媽的忙：剛剛才忙着幫弟弟的幼稚園籌備聖誕節party，為孩子的表演準備服飾，然後一眾幼稚園媽媽需在小朋友面前做個小話劇，打從10月開始便要每個星期去幼稚園綵排，還要幫忙PTA（家校合作）的工作，包括打理學校、為新學年作準備、為小朋友們張羅聖誕禮物等，幸好哥哥才是小學一年級，PTA的工作不用新丁做，不然處理兩間學校的東西也挺花時間。

朋友的忙：日本人每逢年尾也會舉辦忘年會，同學、公司、朋友們也會紛紛舉辦，由於上年新冠病毒肆虐，今年難得可以聚會，大家也想敘敘舊。

當然，有得忙總比沒得忙好，手停口停，感恩今年繼續有工作，一家人也健健康康，希望來年也一樣順順利利，在這裏先預祝大家新年快樂！

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第378期]