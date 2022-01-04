童繪遊樂場：再談「小學呈分試」

孩子對我說，小朋友的世界應該充滿色彩，少點玩電腦遊戲，多點到郊外呼吸新鮮空氣。於是同一個主題便示範了兩次，孩子也提起畫筆，開心地享受繪畫樂趣。（作者提供）

為了讓孩子安坐下來，我用較簡潔的方法畫出印象中的隱形人。穿上衣服之後，隱形的身體便會把衣服承托起來，再加一個百搭背景。（作者提供）

【明報專訊】從事藝術教育多年，除了有機會接觸不同的學生，也遇到不同的家長。我比較欣賞那些着重培養小孩繪畫興趣的家長，多於只重視學科成績的，因為讓小朋友「享受繪畫樂趣」才是最重要。

小孩享受繪畫 呈分試事半功倍

但當孩子去到高小（小四至小六）階段，家長又會普遍變得緊張起來。因為念官津小學的學生，都要面對五年級下學期開始的呈分試。由於視藝科亦要呈分，原先的「興趣」也會隨之變得「實際」起來，單純讓孩子享受繪畫樂趣的信念，也在不知不覺間被動搖。

最近，我便遇到一名來查詢課程的家長，雖然孩子才剛升小二，家長已經希望「及早」為呈分試作好準備。為此，我決定以「視藝科小學呈分試」為題材，以系列形式和大家分享一下我的教學經驗，希望學生和家長因應個人情况，「及早」作出「適當」的安排。我深信，讓孩子帶着愉快的心情，以享受繪畫的心態去應付呈分試，自能事半功倍。

繪畫Q & A： 隱形人

「隱形人」這個主題，經常在電影和電視中出現，但想不到也會出現在課堂上。孩子對我說︰「昨天剛考完試，今天可以輕鬆一點。」於是今堂的主題我讓他作主。「隱形人！」孩子懷着自信、帶着微笑地說，顯然有備而來。孩子認為畫作主題既然是隱形人，即是看不到，所以今天繪畫課堂不用畫，他可以只看參考書。

正當他準備轉身往書架走去時，我把他叫住，「你先回來，看看我的示範 」。就這樣，精靈的孩子被我召回，乖乖坐下來，看我怎樣畫出他認為看不見的「隱形人」。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第379期]