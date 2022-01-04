親子筆陣．幸福拼圖：記錄家庭點滴幸福

【明報專訊】在這個充滿變數的時代，香港人忙於適應着社會環境和疫情下的變數，但與此同時，我們又有否看見人與人之間隨時出現的變數？我們可有學會更珍惜家庭中的點滴？

家庭中的「一期一會」

或許近年香港人都有相類似的感受︰疫情下，身邊會有朋友盡量減少外出，令大家少了機會見面；亦有朋友會基於社會環境而選擇移民，彼此不知何時何日再有機會相見。可能因着這份共鳴，近年很流行「一期一會」這個詞語，意思是人一生中的每個時刻都只會經歷一次，每次聚會都是獨一無二的回憶，提醒大家要珍惜與人相聚的機會。

朋友以外，家庭成員間的聯繫理應相對穩定，尤其是同一屋簷下的家人，但卻是最容易被我們忽略的。我們總覺得一世人流流長，看似有很多機會陪伴父母、陪伴配偶、陪伴子女，有時我們會因為工作或生活，選擇暫時放下他們。我們總想着還會有下次，但可有想過，那次會是最後一次？那次之後就再無下次？能夠成為家人，其實是莫大的緣分，願我們也能時刻提醒自己，要珍惜家庭中的「一期一會」！

用「心」記錄 常懷欣賞目光

懷着感恩的心去享受和記着與家人相處的時刻，是一個最簡單的「珍惜」方式。我們與家人每天都共同經歷大大小小的事情，大至去旅行、去主題樂園、食自助餐、慶祝生日、過新年過聖誕；小至行街、食飯、看電視、做家務、說早晨、說晚安、說謝謝……若嘗試去細味，便能發現，即使再微小的事情，其實都充滿幸福感，都值得我們用心記錄。

欣賞家人的付出，同時學習用心照顧家人，也是「珍惜」的一種方式。當大家常懷「欣賞」的目光，各人的缺點，就變得容易包容，那自不然能增添家庭和諧氣氛，提升家庭的抗逆力；當每個家庭成員也不計較，大家都有一顆願意為對方付出的心，這個家庭就擁有最珍貴的資源，可以應付很多難關和挑戰。這些幸福，值得我們用心記錄。

每一個家庭幸福的時刻，都值得我們用心記錄，累積下來，更會是一個寶庫，讓我們一生回味。

想了解多一點如何達至家庭幸福，可從「家庭幸福指數」內的6個範疇：家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會資源、社會連繫、生活平衡，從中尋找、分享維持家庭幸福的元素，歡迎你瀏覽香港家庭福利會的網站：

www.hkfws.org.hk/news/latest-news/questionnaire

文：葉青（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]