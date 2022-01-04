同理心學堂：偷睇孩子手機有理？

【明報專訊】曾經看過一套電影，內容講述一個住在美國的孫兒到北京探望素未謀面的爺爺。兩爺孫相處了一段時光，爺爺經常在友人面前談到孫兒的個人生活，很多時令孫兒十分尷尬；最令孫兒氣憤的，是他發現爺爺曾偷看他的手機信息。

偷看子女私隱 破壞互信

相信現代的父母對保護私隱的意識也較他們父母輩高，但很多時為了想了解子女的一切，有意無意地過分關心子女的行為，甚至偷窺子女的個人通訊，例如手機、facebook、IG和電郵等，令子女感受到私隱被侵犯，破壞彼此互信的關係。

家長有時也感到委屈，自己的出發點是關心子女，避免他們受不良朋輩或事物影響，初心也是為了保護子女的成長，希望在子女有困難時作出適當的支援。

作為父母，有否想過為什麼子女不願意分享他們的事情？請不要過分擔憂，隨着年紀漸長，子女的心理和生理都在變化，荷爾蒙影響了他們的情緒及判斷。孩子在青少年時期會把朋友的重要程度放在較前位置，他們傾向和朋輩訴說心事及尋求意見，所以家長不用自責，平常心的接受子女獨立及尊重他們的個人空間，切記不可有掌控子女的心態。

溝通3原則 化解冷漠

相信不少父母都發覺難以和青少年時期的子女溝通。筆者建議家長與子女溝通時可參考下列的3項原則：

1. 易地而處 感同身受

父母也曾經年少，儘管子女有時的態度和語氣令家長們感到很「不爽」，家長們要理解兩代成長背景和時代不同，大家對事物的理解和概念都不一樣。作為父母要與時並進，交換角度，嘗試代入子女的想法，理解子女的心態。

2. 冷靜聆聽 避免衝突

家長們要注意自己的情緒，不要讓情緒主導了思考。情緒很多時會阻礙大家的溝通，更甚者會說出一些傷害彼此的說話。惡毒的語言說出去就覆水難收，影響深遠。在這個情况下，讓大家冷靜下來才展開對話。

3. 鼓勵溝通 分享想法

以開放心態，嘗試向子女表達你對他們的關心，並不是想操控他們的想法及行為，鼓勵子女分享他們的內心感受，理解他們的立場及見解，在互相尊重及信任的基礎上，相向溝通。

只要子女能感受到父母是真心關懷，相信親情能融化冷漠的關係，子女終會選擇父母作為可信賴的溝通伙伴，願大家一起為子女的健康成長努力！

文：溫奕民（香港中華基督教青年會石硤尾會所主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]