感創航道：21世紀求生術

【明報專訊】在科技一日千里的未來，需要怎樣的人才？經濟合作暨發展組織（OECD）提出的《教育2030：學習指南》，可以給我們一些啟示。報告內容涵蓋知識、技能、態度與價值3大層面，不難看出學生的態度與價值在未來社會日益重要，譬如承擔、同理心等。

正向態度助提高學習成績

傳統社會變化較慢，只要學一門手藝就不愁衣食；但來到21世紀，不少傳統行業逐漸變成「夕陽工業」，單靠已有的知識和技能恐怕未能應付。因此現今教育更需要培養適應變化的能力，讓學生成為自主的終生學習者，以維持個人競爭力。態度與價值包含：信念、性格、倫理、道德等面向，遇到困難時，你願意迎難而上嗎？和別人合作時，你懂得尊重和欣賞別人嗎？在團隊之中，你願意承擔責任嗎？都與態度有關。研究發現正向的態度有助提高學習成績。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會『感．創．做』大本營」，致力培養學生的態度、技能和知識。態度涉及價值觀層面，與情意有着延伸關係，學生在學習過程中會對事物形成情意反應，進而逐步建構價值觀。值得注意的是，態度是一種非認知學習，與知識和技能不同，需要親身體驗。因此，由課程設計到教學現場，一連串的體驗活動都旨在激發學生對周遭人、事、物的感受，從而建構正面態度。而要評估學生情意價值的發展，往往需要由學習過程着手。

走進社區 培養公德心、感恩

以一年級課程「勇闖社區」單元為例，在態度層面上，我們期望學生「明白自己是社區一分子，尊重別人需要，愛護社區中的人和物」（培養公德心），以及「感恩社區中有不同設施和服務我們的人，讓我們生活更舒適」（培養感恩態度）。在一般常識課，學生只透過書本的文字和圖片認識社區，而在我們設計教案中就加入製作社區地圖，走入社區認識服務我們的人，最後讓學生分享在社區中得到幫助的經驗。

經過一連串「感．創．做」體驗活動，教師確切地觀察到學生的轉變。石籬聖若望天主教小學教師冼韻妍提到，「活動完結後，他們會想到原來麵包舖都是我們社區的一部分，我們可以欣賞、多謝麵包師傅的用心製作，或是賣麵包的姨姨也很有禮貌」。教師其後要求同學製作創意標誌，有同學想到設計一個請途人用心品嘗麵包的牌子，有同學則想到在水果豎立「小心被榴槤拮」的告示。由此可見，同學們都由心而發，希望社區居民生活得更好，他們的創意也帶來不少驚喜。

值得留意的是，除了課程設計外，課堂內的正向氛圍亦是建構態度的重要因素。在一般課堂，同學往往因為害怕答錯而不敢舉手回答教師的問題，但在「動手學」（LBD）課堂就很不一樣，教師會提出開放式問題，並接受同學提出天馬行空的答案。這種正向氛圍鼓勵學生無拘無束地表達自己，而態度就會漸漸在表達的過程中建構。

在未來社會，知識、技能、態度缺一不可，適逢教育局公布《價值觀教育課程架構》（試行版），強調學校應該「五育並舉」，也許這是一個好時機，讓教育工作者想想下一代需要培養怎樣的價值觀，學校又應該怎樣做。

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

[Happy PaMa 教得樂 第379期]