教大GPS：生活中欣賞非華語文化

【明報專訊】教育局課程要求教師讓學生了解、接納和欣賞非華語文化和習俗，教師均表示尊重非華語學生的文化。然而，假如我們連自己班上的學生是印度裔還是巴基斯坦裔也弄不清楚，又如何衷心欣賞他們的文化？

從前英國殖民統治的英屬印度，包括現今印度與巴基斯坦的版圖。直到1947年，印度與巴基斯坦才各自獨立，前者以印度教教徒為主，後者國民篤信伊斯蘭教，所以兩國文化既相近但又不同。這些歷史背景，感興趣的話不難找到閱讀材料。

文學方面，印度兩大史詩之一的《羅摩衍那》（Ramayana），有一猴國神猴叫哈奴曼（Hanuman），能跳越大海，又能變身，神通廣大。胡適考證《西遊記》中孫悟空的結論是：「我假定哈奴曼是猴行者的根本。」

看英語印度文學 了解飲食起居

近代印度有不少英文作家，例如兒童文學家Ruskin Bond，其著名作品The Blue Umbrella，細膩描述一個印度鄉村女孩的生活故事，曾拍成電影。如果喜歡看英文小說，我們也可從這些英語印度文學中，明白印度人飲食起居的習慣。

咖喱牛腩是香港主要連鎖快餐店的招牌菜式，但如果我們常到印度餐廳，就會知道港式咖喱與印度菜迥然不同，最明顯的是用了牛肉。印度有不少人由於不想殺生是吃素，再者在印度教傳說中，三大主神之一濕婆（Shiva）的最忠實信徒南迪（Nandin）就是一頭牛，牛是神聖的。

香港某牌子的紙包檸檬茶，賣點是三重茶底，包含錫蘭紅茶、阿薩姆紅茶、伯爵茶。我們了解印度次大陸地理，就會知道錫蘭即是在次大陸東南方的島國——斯里蘭卡；阿薩姆則是位於印度東北、盛產紅茶的一個邦。

我們接受美式咖啡，喝咖啡已是很多人的習慣。不過視喝印度 Masala Chai（加入香料調味的奶茶）為一種品味的人卻很少遇到。

文化雙向學習 不是單向同化

節日期間，我們用手機互通祝福信息，"Merry Christmas"、"Happy Easter"，西方節日是我們生活的一部分。同理，每年介乎10至11月的Diwali（印度的排燈節），我們有否發給朋友一個"Happy Diwali"的信息，添加節日氣氛？齋戒月之後，有否給伊斯蘭教朋友送上"Eid Mubarak"的節日祝福？我們學韓語、日本語很普遍，近年有教師開始學習巴基斯坦的烏爾都語（Urdu），他們說：「想感受下學習二語的困難。」（二語即學習母語之外的語言，例如非華語小朋友學中文。）

文化是在生活中實踐出來的，所以學習非華語文化，不止是歷史、地理、語言等資訊的掌握，更重要是態度的轉變。出自內心的欣賞，使得我們對非華語文化覺得好奇，以喜愛的心情去學習，從而豐富生活的趣味。文化學習是雙向的，不是單向同化，是香港多元族裔融洽相處的必備條件。

文：林浩昌（香港教育大學「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第379期]