統一派位：競爭人數不影響填表方針 統一派位忌太進取

填表貼士：統一派位選校緊記一個宗旨，就是把最心儀的學校填在甲、乙部的第一志願。（資料圖片）

【明報專訊】下周末（1月22、23日）是2022/23小一統一派位選校的日子。本年度的自行分配學位階段成功率創新高，有人猜測是受移民潮或小一適齡人口下降等因素影響。不過，絕不代表家長可以就此鬆懈或過分進取。有升學專家表示，無論外間情况如何改變，填表方針也不變！現在就逐一拆開大家對統一派位的迷思！

文：顏燕雯

《明報》前教育組長、升學專家梁永樂表示，「統一派位很靠運氣，家長不應受其他外在因素影響選校的決定」。他舉例說，如果你心儀A校，便毋須考慮全港有多少人，或你的校網有多少人競爭，無論如何都應把它填為第一志願；尤其是若你在自行派位階段已選了A校，更不應突然「轉軚」。畢竟沒有人知道自己的隨機編號是什麼，只要號碼夠前，便有機會派到學位，「六合彩都有人中，就是這個說法」。

甲乙首志願填心儀校 乙二選「中游」校

他建議大家填表時，應一如既往策略，把學校分為3類：第一類最受歡迎，第二類最不受歡迎，餘下是第三類的中游學校。在乙一填寫了最心儀學校後，乙二應該選取「中游」學校，可以減少跌入最不受歡迎學校的風險。

人口變動 或利叩門

由於不少家長認為今年容易派到心儀學校，填表可以更進取，便把最熱門的學校填在首志願，稍不喜歡的都不揀，變相加大了競爭，因此家長不宜輕率。其次，參加統一派位的人數比以往減少，並不代表競爭會因而減少，人數減少的影響只會在叩門階段出現。「音樂椅效應（直資、私小的最後收生決定）及人口變動的影響，多出現在統一派位放榜之後。以去年經驗來說，不少熱門校的叩門位的確增加了，所以家長可以為到時的叩門策略做好準備功課，讓小朋友展示實力。」梁永樂說。

參考《小學概覽》 繁複數據愈看愈亂

每年家長總會從不同渠道蒐集到很多選校資料，但當中內容甚多，教人難以消化。梁永樂說，有些資料對家長來說確有參考價值，如《小學概覽》中每校的師生比例、小一開班數目等；另一些較繁複的數據如《小一入學報告書》，提及前一年度獲派首三志願的成功率、哪個校網成功率為最高及最低等，對一般家長沒有太大參考價值，因每年情况均不同，加上沒有個別學校的數據，與其費神細研，不如把心機放在搜尋心儀學校的資料上，以免愈看愈亂。

親到校觀察 環境、教學模式要合孩子

至於選校考慮，他建議家長從幾方面着手：

1. 學校位置、環境是否適合小朋友

2.學校教學模式，可從不同新聞報道、《小學概覽》中參考

3. 師生比例、學校班級結構、小一開班數目，可於《小學概覽》參考

4.升中優勢，有無直屬、聯繫中學等，可在《小學概覽》、學校網頁公布的升中統計查看

5. 親身到校，觀察校風

●2022/23小一統一派位日程

◆1月 22、23日

辦理統一派位選校手續

依照「選校通知書」指示，前往指定的統一派位中心辦理。家長若在1月18日仍未收到通知書，應聯絡學位分配組

查詢：2832 7700

◆6月 1、2日

公布統一派位結果

「小一註冊證」將透過香港郵政的「本地郵政速遞」，上門派遞至家長填報的通訊地址。家長如欲透過電話短訊（SMS）接收統一派位結果，可在「選擇學校表格」內填寫可接收短訊的手提電話號碼，並同意透過它接收結果

◆6月 7、8日

註冊手續

家長須在指定時段到獲派學校辦理手續，如未能於上述指定日期辦理，可於6月9日到學校辦理

[Happy PaMa 教得樂 第380期]