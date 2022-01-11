家家有禮：福氣老虎仔送燙金祝福

【明報專訊】迎接壬寅虎年！東港城推出靈動福虎系「福虎獻瑞」利市封，4款福氣老虎仔神采飛揚地送上4色燙金的祝福語，可愛造型配搭質感十足的虎紋浮雕，貴氣及活力兼備；至於限量利市封禮盒，除齊集一式4款「福虎獻瑞」利市封，一拉開更見到大大隻可愛福虎，加上4隻精靈乖巧的小萌虎，一次過將所有賀年祝福送上。

只要在指定日期於商場內即日單一電子消費滿指定金額，或The Point會員積分加即日單一電子消費滿指定金額，即有機會換領利市封。於東港城消費，另外有機會換領「香港唯一獨家」的LEGO傳統人力車街景套裝，砌砌積本，為虎年的悠長假期提供餘興節目。

◆東港城「福虎獻瑞」利市封及禮盒換領

換領日期︰1月15日至31日

換領地點︰東港城2樓禮品換領處

換領地點︰下午1:00至晚上10:00

查詢︰2628 7399

●送「福虎獻瑞」利市封連鮑魚福袋

東港城送出「福虎獻瑞」利市封連鮑魚福袋予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲利市封2包及福袋1個。（圖2）

截止日期：1月18日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第380期]