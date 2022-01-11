家家有禮：林皮插畫繪新春快樂時光

【明報專訊】今個農曆新年，MOKO新世紀廣場特別聯乘本地插畫家林皮，以祝願的新春景象為主題，設計出一套4款「新春祝願」利市封，讓The Point會員以積分或顧客以指定消費換領。林皮以粉彩畫風展現柔和溫暖的感覺，繪畫4個「新春祝願」景象，包括逛花墟、醒獅、團年飯及逛年宵市場，透過插畫祝願疫情盡快過去，新一年大家身體健康。

此外，商場又以「鳥語幸福」為主題，設計5個打卡場景，讓訪客沾上一身滿滿的祝福及甜蜜的回憶之餘；更可將林皮設計的玩味貼紙帶回家。除換領利市封，商場也推出一連串購物獎賞和禮遇，包括憑指定消費換領賀歲禮籃或賀歲購物贈券，顧客可憑賀歲購物贈券半價購買賀年禮品！The Point會員憑旺角花墟買的花或發票，亦可換領賀歲購物贈券及免費泊車優惠，逛商場、買年花一take過！

◆MOKO新世紀廣場「鳥語幸福」主題佈置

日期︰2022年1月14日至2月28日

地點︰MOKO新世紀廣場L1、L4樓層

查詢︰2397 0790

●送「新春祝願」利市封及誠品書店現金券

MOKO新世紀廣場送出「新春祝願」利市封及誠品書店現金券予《Happy PaMa 教得樂》讀者，每份包括1套利市封（共8個）及$30誠品書店現金券2張。名額20個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：1月18日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第380期]