捕捉大自然：小小攝影師 相機留住生態美

別小覷這名「小學雞」，用的都是專業攝影器材，Augustine手持的「炮」，由父親購入，當年購入價高達13萬元。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】假如有一天，你在大埔滘、塱原、南生圍等地方，碰見一個小男生， 拿着單反相機，手執一支800mm F5.6「巨炮」，屏聲靜氣，全神貫注地在捕捉畫面時，別驚訝，或許他就是奪獎無數的小小生態攝影師——崔耀晉（Augustine）。這些年來，通過攝影嗜好，不單培養出Augustine的觀察力、耐性、審美觀等能力，還大大提升他的環保意識。小伙子稍後將出版首本個人攝影集，替生態保育機構籌款，為地球出一分力。

文︰沈雅詩

註：受訪者因拍攝需要暫取口罩

雖然Augustine今年只得11歲，但「影」齡已接近9年，「我2歲已經拿起相機影相了！」跟Augustine約訪問時，記者提議他帶備從「影」以來的攝影「架生」給我們拍照，結果放滿一枱，由「傻瓜機」、半專業機、單反相機至無反相機；由遠攝鏡頭、中距鏡頭至微距鏡頭，都一應俱全，專業級數，拍得上成年攝影發燒友。

更令人羨慕的是，年紀輕輕的他，已獲大型相機品牌商贊助攝影器材。本報攝影師也禁不住問他如何能取得這個機會？天真無邪的答案，引得哄堂大笑。「首先你要是一個小朋友；第二，你要拿得到攝影獎項。」

受父薰陶 2歲開始攝影

誠然，一個小朋友，7歲開始成為攝影比賽頒獎台的常客，是一件不容易的事，家庭栽培與天資，缺一不可。「我的師父，就是爸爸」，而Augustine的爸爸，正是愛秩序灣官立小學校長崔家祥。崔家祥同樣是攝影愛好者，當初就是想父子兵同行，所以在兒子約2歲時，就開始讓他接觸攝影，「他出生在數碼相機的年代，不需要買菲林、冲曬相片，影相可說是無成本的，於是我抱着嘗試『毒吓佢』的心態，估不到他又受『毒』！直至他5歲左右，我帶他去塱原，自此，我就成為『鏡』僮，經常陪太子四圍影相」。

鳥兒昆蟲成鏡頭「獵物」

Augustine喜歡在大自然取景，鳥兒、昆蟲、青蛙等，都經常成為他鏡頭下的「獵物」。說起生態攝影，小男孩便滔滔不絕，「夏天會最多收穫，尤其下雨後，濕度比較高的時候，很多兩棲動物、昆蟲都會走出來……如果想影斑文鳥、白腰文鳥，就要去塱原，牠們經常在稻田上出沒……」。

說着說着，Augustine又喜孜孜分享最近在九龍仔公園拍攝到一張很滿意的作品，「很好彩，我影到戴勝張開嘴巴吃蟲的一剎那」。滿足的笑容，猶如學生考到100分的試卷。

義賣攝影集 推廣環保

經常與大自然近距離接觸，令Augustine愛上當中的一草一木，一鳥一蟲，「長大後，我會去世界每個角落，拍攝大自然的美麗」。這個志願，驅使他更關心環境保育的工作，近年不單先後為一份有關生態、環保的刊物及一個網絡平台撰稿，Augustine亦即將推出首本個人攝影集，既為自己小學階段所拍攝的作品作個總結，並希望藉着義賣，替註冊慈善機構「香港觀鳥會」籌款，鼓勵公眾一起欣賞與保護野生雀鳥及其生境。

．攝影獎項（表）

[Happy PaMa 教得樂 第380期]