辣媽CEO：保護兒童變虐待兒童

【明報專訊】《以為長大就會好了：幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年》這本書，由兩名韓國著名精神科醫生教授金惠男、朴鐘錫合著。孩子們一生的幸福，操控在誰的手上？

嬰幼兒遭虐待 如活在地獄

可以有多諷刺就有多諷刺，打正旗號以保護兒童為宗旨的香港保護兒童會，位於旺角砵蘭街的「童樂居」，被附近居民目擊舉報揭發職員對幼兒施襲，出手何其狠毒，據報道包括大力扯頭髮、拍頭、掌摑，甚至將幼兒拋落地。最少有18名幼兒送院，年齡介乎1歲9個月至3歲半。

涉案者不是剛入職，經他們手「照顧」的幼兒，為數究竟有幾多？對無辜弱小心靈造成的創傷，如何可以補償修補？

這個童樂居，為初生至3歲嬰幼兒提供住宿照顧服務，這些幼兒包括棄嬰、孤兒、經法庭轉介或來自問題家庭。一出生就缺乏愛，被送到院舍之後竟受到如此對待，跟被送到地獄有何分別？除了繼續得不到愛，日日活在惶恐痛苦之中，連求救都不懂不能，簡直慘不忍睹。這件事一定要追究到底，我們都有責任為這些兒童發聲！

管理層責無旁貸

香港保護兒童會，轄下有29個服務單位，為初生至16歲兒童及少年提供照顧，經費涉及政府撥款，單在2020至21年度機構獲社署資助逾8800萬元，其服務關係兒童的福祉。今次事件，香港保護兒童會的責任是什麼？只是監管不力咁簡單？所謂的監管機制，究竟是什麼機制？我認為整個管理層整個管治團隊，全部責無旁貸。我想問一句，要是那些孩子是閣下的孩子的話，遭受如此對待，是否能夠如此冷靜冷漠面對？那句「零容忍」，難聽過粗口！

一時性起，搞出人命，受罪的是最無辜的BB！夫妻爭拗，破碎家庭，受害的是最無辜的孩子！在本應保護孩子的場所內，嬰孩遭受殘酷對待，稚子何辜！放過孩子吧！生之前，想清楚可以嗎？可憐孩子，我們一起救救孩子！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第380期]