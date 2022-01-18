本周FOCUS．採訪手記：疫下停課怨聲減

【明報專訊】特首林鄭月娥上周宣布全港幼稚園及小學暫停面授課堂，由現在至農曆新年假期，孩子也要乖乖坐在電腦面前上網課了！不過，大家有否察覺，今次停課，對比之前幾次，怨聲明顯較少，有校長私下向記者透露，一來停課「謠傳」了好一陣子，雖然教育局多次澄清否認，但反而給校方和家長作好心理準備；二來今回不是馬上煞停，有兩三天緩衝期，家校雙方都有時間應變，未至於措手不及；再者，今時今日的教師們，也累積了豐富網上教學經驗，而學生和家長亦對網課不感陌生，因此，大家對特首的停課決定都沒有太大爭議。

反之，當局同一時間宣布，將在農曆年假後安排外展隊到學校替5至11歲學童接種科興疫苗，家長意見就比較分歧。校長說，在他接觸的大部分家長之中，明確表示不讓子女打針，或計劃讓子女打針的人數也只佔極少數，大部分都持觀望態度，主要是擔心接種風險。雖然教育局副局長蔡若蓮上周曾強調，不會強迫學童要接種疫苗才能上學，但校長卻憂慮，局方又會否以學童的接種率作為復課的首要條件？這是學界急切想知道的答案。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第381期]