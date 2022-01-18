家家有禮：穿梭白爛貓國度 吃喝玩樂迎新歲

【明報專訊】人氣角色白爛貓貪吃又愛偷懶，今次特別以虎年新春吉祥造型誠邀各位去到東薈城名店倉二樓中庭廣場團拜，祈願新一年玩樂至上！白爛貓與好友臭跩貓，以及麻糬狗，將於以貓咪吃喝玩樂的白爛生活國度為主題的大型裝置恭迎大家，包括新春別注「橫財就手」貓抓板、「『竹』福滿滿」許願樹、「步步高陞」貓爬架、「年年有餘」魚罐頭及「黃金滿屋」貓砂盆，每個裝置均以貓咪的日常起居生活而設計，並按實物放大數百倍，讓大家穿梭其中！場內更有期間限定店，出售超過50款主題商品，包括新年精品。

此外，由即日至2月6日，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領「東薈城名店倉×白爛貓」新春限定禮品及指定商戶現金券。其中新春限定利巿套裝1盒4款共10個利市封，套裝外盒以型格虎紋設計，更加入環保元素，打開外盒即可作賀年揮春裝飾；商場更推出1盒2款共30片新春限定口罩套裝，虎年白爛貓配上新年喜慶的圖案，易襯又實用。非CLUB CG會員亦可憑$2000或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，參與新春限定獎賞。

■ 「虎肥屋潤」新春裝置

日期：即日至2月8日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東薈城名店倉二樓 中庭廣場及二樓鄰近 cdf Beauty（275號舖）

查詢：2109 2933

●送限定版利巿套裝及口罩

東薈城名店倉送出「東薈城名店倉 × 白爛貓新春限定版利巿套裝」及「東薈城名店倉 × 白爛貓新春限定口罩」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括利巿封一套10個及口罩一盒（30個）。（圖2）

名額10個，每人可獲上述禮品各一份。

■（註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢）

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第381期]