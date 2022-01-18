家家有禮：文地貓市集 喵聲迎虎年

【明報專訊】喵！人氣插畫家文地貓化身成老虎造型，帶領一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪大家過虎年，他們都已穿上虎年裝飾、設好攤檔在皇室堡等候大家！

「皇室堡×文地貓喵聲報喜新春市集」除了為大家帶來5個打卡位之外，另設有文地貓期間限定店，周末更特設「喵」年行大運新春市集，發售多款寵物賀年用品及手工產品之餘，貓店長亦有可能神秘現身與一眾粉絲見面！

而皇室堡更準備了「喵」年禮遇迎新歲陪大家拜年，包括「喵」年利市封、「喵」年揮春及「喵」年祈願繪馬，為大家帶來滿滿的祝福。即日起只需要在場內消費滿指定金額即可換領，絕對是今年貓奴必換checklist呢！

■皇室堡×文地貓 喵聲報喜新春市集

日期︰1月21日至2月20日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰銅鑼灣皇室堡地下中庭

查詢︰2895 0668

●送喵年祈願繪馬及喵年揮春

皇室堡送出「喵」年祈願繪馬及「喵」年揮春予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：1月25日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第381期]