家家有禮：天竺葵燈座 祝願人人「開芯」

【明報專訊】新年禮物，既寓意吉祥又設計獨特就最合心意！北角匯、荃錦中心及新領域廣場預備了一款限量版的多功能花燈精品禮盒，每套包含一盞仿真天竺葵花燈座及一個多用途錦盒，內含12個手工立體利市封。天竺葵燈座蘊藏着福氣滿溢的寓意。而套裝中的仿真花、燈座及錦盒均可分拆使用，仿真花可用作心口針，燈座除了配仿真花，亦可自行配上喜愛的飾品，成為獨一無二的主題燈座，錦盒則可放置物品，物盡其用。

至於「新春遇．花．緣」手工立體利市封，以長壽花及天竺葵兩款吉祥春花為主題，前者象徵健康長壽，後者寓意幸福美滿。利市封最特別之處在於其「開口」設計，只需牽動位於正面中央位置的「花芯」即可打開，讓每個人加倍「開心」（開芯）。

■「新春遇．花．緣」多功能花燈精品禮盒換領詳情

日期：1月22日至2月6日

換領方法：手工立體利市封須以The Point by SHKP會員600積分及在換領當日於北角匯單一消費滿$200，或以800積分及在領當日於荃錦中心／新領域廣場消費滿$300來換領；多功能花燈精品禮盒須以8000積分及在換領當天於北角匯消費滿$800，或以10,000積分及在換領當天於荃錦中心／新領域廣場消費滿$1000換取

地點：北角匯、荃錦中心及新領域廣場

查詢：2805 6605（北角匯）

●送多功能花燈精品禮盒

新地三大商場送出「新春遇．花．緣」多功能花燈精品禮盒予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：1月25日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第381期]