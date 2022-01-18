媽媽維特：朱古力包屎

【明報專訊】這晚睡前的故事時間，細仔要求講「媽媽細個嘅故事」。一件往事在我腦海升起，於是我講了幼稚園畢業那天的這件事。

那年代物質貧乏，幾歲人仔的畢業禮當然不會像今天所見的盛大。我們大概是在課室內表演唱歌，沒有表演服，但教師還是用普通蠟筆，在每個孩子的臉上塗了兩個紅圓圈。完後我如常獨自放學回家，在家門前碰見鄰家幾個長我5至8歲的大孩子。

看見我的臉，他們即時爆發笑聲，說：「嘩你好靚喎。」字面上雖是稱讚，但我感受到聲音裏的不懷好意。那是一種夾雜了取笑、蔑視、欺負、踐踏的聲線，並非我捉錯用神，而是我聽過別人用這種語氣說話。也許是用在我媽身上……

「正經」媽媽 原來識講笑

我知道那兩個用廉價蠟筆塗的圈，把我變成了小丑。我急步想越過他們，其中一人竟伸手揩了我臉一下。我非常氣憤，唯有衝入屋內，哭着替自己洗臉，擦走那兩個醜得讓我遭人欺負的紅印。年紀稍長後我才明白，那天我感受到的是一種侮辱。

這麼不開心的舊事，為什麼要講給孩子們聽呢？我告訴他們，因為我發現，這件事塑造了我好些性格的特質。我看到自己有非常強烈的自尊心，不容別人踐踏，所以，我也不容許自己拿別人開玩笑。

「你哋有冇發現，相比起你哋阿爸，媽媽好少開玩笑，成日都好正經，好似唔識講笑咁吖？」兩隻小鬼立刻點頭，哥哥還彈出英文Yes! Yes!以示非常贊同。「其實係，我對開玩笑有好高嘅要求，就係不能用來取笑或者欺負人。我慣咗認真講嘢，因為呢個係我最輕鬆自在嘅狀態。」

所以，我也非常討厭言不由衷的說話方式。「佢哋明明覺得我醜怪，喺度笑我，但係又偏偏用讚我嘅說話，我真係好憎好憎呢種反話。經過咁多年，我到𠵱家講起都仲好似有火。就好似佢哋明明係想塞舊屎畀我，但係就用層朱古力嚟包住嚿屎……」

小鬼們沒想到正經的媽媽會用他們至愛的屎尿屁來打比喻，即時噴笑，弟弟更是不斷重複「用朱古力包屎」這金句，笑個不停。我也開懷起來，說：「嗱，你話阿媽係咪識講笑話吖，我只係平時唔講咋。」

童年被取笑經歷 影響成長個性

我告訴他們，說這個故事，是因為我看到自己部分性格的源頭，更深入了解自己。我清楚記得那天，幼小的我對自己發誓，不要說反話。

提這往事，是為了讓孩子們更明白媽媽為什麼是這個樣子，而非為抬高自己性格，又或指摘會說反話的人。事實上，今天的我明白到，每人的個性都有獨特的因由和所致的得失，而這天經歷也為我帶來很深的制約。認知上，我明白笑的價值，也知道開玩笑在多數時候是無傷大雅的。但我的暗自制約，令我體內潛藏了某種對開玩笑的緊張。

曾有一段時間，我覺得自己的生活只有事務感，與情趣、歡樂距離很遠。近兩年漸起變化，我開始放鬆了，家中歡笑愈來愈多。向孩子們坦白、清晰承認自己的制約，是我為自己鬆綁的一大標誌。當年小女孩的難堪已經過去，她會容許自己當個偶爾作弄人的小淘氣。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第381期]