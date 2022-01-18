潮媽寶典：讀10年中醫 媽媽也追夢

【明報專訊】電影《阿甘正傳》中有一句經典的對白：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆是什麼味道。」潮媽陳翠萍（Ingrid）應該沒料到在職場上能品嘗那麼多「巧克力」。她做過主題樂園員工，賣過紅酒，曾踏足物流銷售，後來又轉到IT行業；但她一直對中醫感興趣，於是下定決心報讀港大中醫全科學士學位，用10年時間轉行成為執業中醫。但追夢深造的10年亦無影響人生步伐，她照樣戀愛結婚，還育有3個孩子。

「你是執業中醫，讀書一定很厲害吧？」Ingrid卻自言成績不佳，入不了大學。中醫之路源於家庭的飲食方式：「我們家很養生，我媽擅長煲湯，小病小痛喝媽媽煲的涼茶就能解決，太神奇了！」進入職場後，Ingrid覺得渾渾噩噩就過了一天，倒不如充實自己，剛好遇上港大兼讀中醫課程，以普通話及簡體字授課，她想能一次過學3樣新東西，實在「太正」了，便毫不猶豫報名，在1999年開啟了10年追夢路。

為什麼讀了10年？Ingrid白天有一份全職工作，半路出家兼職讀中醫，起步晚，進度慢。「我不着急取得學分，希望把知識學精學透。讀到第7年，我生下一對孖女，需要很多精力照顧，所以我按狀態，一個學期只選修一科，有時甚至停一個學期。」Ingrid有條不紊地在2008年如願畢業。現在的她，非常享受中醫師的工作，因為幫助他人，是一份「你快樂所以我快樂」的職業。

10年，對任何人來說都不是一段短的時光，Ingrid啟發我們，做人不應該給自己設置界線；兼顧日常生活和追夢，這兩件事可以並行。成為母親不應該是一種身分的枷鎖，反之，可以是一把激發潛能的鑰匙。

養生 重在養性和養心

作為中醫媽媽，Ingrid延續家族養生傳統，常煲湯給孩子們喝，告訴他們養生食材和調理方法。而她認為，養生重在養性和養心。

作為三孩之母，如何使孩子們性情溫和、和諧相處是Ingrid的一大挑戰，她的獨家寶典就是獎罰分明：「我會獎勵正面的行為，如果其中一人表現好，其餘兩人也有福利。罰則也一視同仁，不會因為年長或年幼而不同。這樣他們下次都長記性。」而養心的關鍵就是重視孩子們的情緒：「10歲前，我要給他們快樂童年，在近乎零壓力的環境下成長，課業上只要能升班就可以了。」Ingrid這麼想也是這麼做，在孩子們每天上學前給他們愛的擁抱，放學回家後首先問他們「今天過得開心嗎」，而不是問今天學了什麼。

「你快樂所以我快樂」是Ingrid職業選擇的準則，也是她當媽媽的法則。媽媽多少歲生下孩子，就和孩子有多少年的代溝，新時代的媽媽要有開放思維，接受新事物，跟孩子一起探索感興趣的事情，這樣孩子快樂，媽媽也快樂！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第381期]