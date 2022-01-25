本周FOCUS．採訪手記：疫下跳出框框 發現更多可能

【明報專訊】今期是牛年最後一期《Happy Pama教得樂》，下次再見的時候便是虎年年初八，在此先跟大家拜個早年，願人人如老虎仔般生生猛猛，身體健康，福氣滿盈！

生活無常 靈活應變

下筆時，教育局又宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期完結，即是說，中學生家長又要為子女改一改生活時間表。這不禁令人回想到一年前停工停學的日子，所有家長、教師、飲食及遊樂場所從業員又再叫苦連天，做生意要尋找出路，唯有求變；做家長、學生和教師，一樣要百變：家中有幾兄弟姊妹的，要學會如何靈活分配上網課地點；孩子在家沒有人照顧的，要請親友或向學校求助；體育課可以透過短片在家做簡單運動，甚至好像DJ朱薰的兒子，在家睇片學游泳！

如果兩年前的我們，能夠乘坐時光機來到今天，一定不能相信我們能夠有如此的應變能力。這兩年，大家明白到什麼叫生活無常，但無常原來可以令我們跳出固有框框，發現更多可能。例如記者曾採訪的興趣班導師，雖然已經舉家移民，還不忘初衷，在網上授課或舉辦活動，邀請當地朋友甚至遠在香港的我們一同參加。新年期間，如果大家因疫情留在家中感到苦悶，不妨跟孩子一同搜尋各種有趣的網上活動，不要再只顧各自各「篤」手機迎新春了！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第382期]