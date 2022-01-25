親子筆陣．家家有禮：走進光影花花世界

【明報專訊】花團錦簇、迎春接福！陽光房地產基金旗下兩大商場SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期以繁花綻放及萬花筒為主題，再配合花燈裝飾和光影裝置，讓大家走進「新春光影花世界」。當中包括巨型鏡面的萬花筒、繁花祈願隧道和閃爍人緣桃花樹，更有花海投影及燈效、AR濾鏡拍照體驗等，令愛拍照留念的人們喜上加喜。

此外，大家亦可參與連串新春活動，包括迎春購物賞，憑消費換領商戶現金券及特製的春日花願手挽福袋、eShop@Sunlight新春雙重禮遇。別忘了新春期間指定日子的醒獅賀歲‧招財虎巡遊，取個好意頭，為來年送上祝福。

■新春光影花世界

日期：即日至2月15日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期

查詢：2672 6328（SSC上水中心購物商場）、2191 1105（MCP One新都城中心一期）

■送春日花願手挽福袋

陽光房地產基金送出春日花願手挽福袋予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括南北行出品養生花茶、Sweet Boutique de Tony Wong手工玫瑰酥、POCKETBAC花香酒精消毒搓手液及Tony Moly花香潤手霜。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月29日（周六）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：新春光影花世界以繁花綻放及什麼為主題？

整理：顏燕雯

註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢

[Happy PaMa 教得樂 第382期]