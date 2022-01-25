吉祥老虎送上喜慶金桔

【明報專訊】老虎與桔仔，寓意吉祥！南豐集團旗下馬鞍山中心推出的利巿封設計乃由吉祥老虎送上寓意喜慶的金桔！老虎的樣子精神飽滿，祝願大家於新一年龍馬精神；揭開利巿封封面，便會見到吉祥老虎與大家分享金桔！只要登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員，並於商場以電子消費滿指定金額，即有機會獲得「虎躍迎新利巿封」。

此外，Nan Fung Place INNOTIER合作推出的限量版Nan Fung Place×INNOTIER「銀」織抗病毒口罩，具備成人、小童及幼童款式，「NF Shopping購物禮遇」會員於Nan Fung Place消費滿定金額即有機會換領。

■虎躍迎新利巿封換領詳情

日期：即日至1月31日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：馬鞍山中心地下客戶服務中心

查詢：2825 7300

■送虎躍迎新利巿封及INNOTIER「銀」織口罩

馬鞍山中心送出虎躍迎新利市封及INNOTIER「銀」織口罩予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月29日，送禮詳情刊於報章。

註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢

[Happy PaMa 教得樂 第382期]