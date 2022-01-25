家家有禮：徐沛之潮語揮春迎虎年

【明報專訊】荃灣千色匯及元朗千色匯一直與不同的藝術家合作，今年邀請了香港著名書法家徐沛之，揮毫潮語揮春墨寶，並與大型立體裝置融為一體，於兩個商場舉辦「水墨『型』虎年世一」活動，展現新舊文化如何共融。因應新冠狀病毒疫情，展覽現暫停開放，有待另行通知。

H．COINS會員則可以換領由徐氏設計的「虎年世一」賀年書法口罩，只要於活動期間消費滿$250，並參加「妙尋虎蹤」AR遊戲，於商場各地點以遊戲頁面收集威風堂堂的老虎水墨畫，完成後即可換領「虎年世一」書法口罩1盒10片。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

■荃灣千色匯．元朗千色匯水墨「型」虎年世一展覽

日期/時間：原定即日至2月20日，現暫停開放至另行通知

地點：荃灣千色匯I 1、2樓，元朗千色匯地下大堂

查詢：2940 7070（荃灣千色匯）、2475 4745（元朗千色匯）

■送「虎年世一」書法口罩

荃灣千色匯及元朗千色匯送出「虎年世一」書法口罩予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。截止日期：1月29日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第382期]