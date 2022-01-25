巨型江大叔降臨上水拜年

【明報專訊】「大叔」跟大家拜年啦！上水廣場聯乘台灣人氣插畫師Amber設計的「江大叔」，於商場中庭設計3大開運場景。最矚目的必數5.5米高「招財貓開運神社」，有巨型江大叔招財貓坐鎮；還有「情迷桃花園」及「有求必應大吉寺」，讓大家行運一條龍！商場5樓戶外晴空花園則化身成「至瀛開運遊園」，多個令人懷念的日本景點重現眼前。

活動期間，場內獨家發售虎年限量版搪膠人偶，並設有「開運江大叔挑戰站」，玩轉5大刺激遊戲之餘，還準備了獨家換領主題利市封及賀年精品，讓粉絲一擁可愛角色回家，時刻擁抱江大叔的愛意！

■Landmark North上水廣場×Ojisan「春の開運祭」

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水廣場各樓層

查詢：2639 9638

■送利市封、咕𠱸及鏡盒便攜充電器

Landmark North上水廣場送出Ojisan「玩轉虎年」利市封、Ojisan老虎造型咕𠱸及鏡盒便攜充電器予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：1月29日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第382期]