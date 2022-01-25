買物情報：新年換新look 中式醒神西式優雅
文章日期：2022年01月25日
【明報專訊】儘管疫情反覆，但過新年買新衫的習俗，怎也不會改變！小朋友穿新衣，象徵快高長大，今個農曆新年，一於來個中西合璧，看看哪一個新形象，最合孩子的心意！
文︰顏燕雯
小模特兒︰譚心弦、譚舒然、楊默、楊駱
■中式之選
手工唐裝旗袍吸睛
本地童裝華服品牌「袍兒Poyee」的小朋友唐裝及旗袍，以人手工序製成，顏色圖案多樣化，質料更有純棉、絨布、燈芯絨、牛仔布等選擇，傳統得來又不失童真。而唐裝款式亦不限於男孩子穿著，小女孩以唐裝配上牛仔褲或裙，一樣醒目好看。
INFO
袍兒 Poyee
網站：www.poyee-babycheongsam.com
■西式之選
王子公主登場
童裝店HAPPY MILK，由兩孩之母Carolyn親自從各地挑選優質嬰幼兒童服飾，以前為網店，現發展至在SOGO設有專門櫃位，當中最受歡迎的童裝來自英國、法國、西班牙等，質料上乘，還能突顯小王子、小公主的優雅氣質。
變身老虎仔
即將踏入虎年，又怎少得為新生兒送上老虎仔裝？
INFO
HAPPY MILK
門市︰銅鑼灣SOGO 7樓
[Happy PaMa 教得樂 第382期]