解鎖孩子心：找出孩子行為成因

【明報專訊】媽媽形容文仔（化名）升中後變得愈來愈懶散、沒有責任感、欠交功課當成等閒之事。另外，文仔在學校一直很想參加某項課外活動，但因表現平平，而沒有入選。各方因素下，文仔漸漸失去了動力，加上早前以網課形式上課，多了接觸電腦和網絡，自然也多了時間打機。

問題看似排山倒海，父母感到茫然，常常問：「我該先解決哪個問題？如何才能快點解決到？」

「沒完沒了」糾正 虛耗心力

當孩子的成長停滯不前時，如果父母打算逐一糾正孩子的行為，這種「沒完沒了」的感覺，反而更虛耗父母的心力。所以，父母需要先找出孩子行為背後，核心要處理的狀况。父母可以：

1. 了解孩子內心的需要：

為何孩子愛上打機？文仔父母說：「佢打機其實打得幾好，喺入面係leader（領袖）來的！」他們發現因為文仔在虛擬的遊戲世界中，經歷到現實世界未能經歷的成功感，這使他們有新角度去看到孩子的需要。

2. 聆聽孩子在學習上的困難：

學習成績未如理想，可能是孩子未能掌握高效的學習方法，也可能是受到從前挫敗的經驗影響，使孩子對自己的能力設限。所以除了督促孩子勤加溫習，也可以聆聽孩子遇到的困難，尤其中學階段更需要了解自己學習上的阻力，從而尋找適切的學習方法和調整學習策略。

3. 理解進步必須是循序漸進：

對於學習動力低的孩子來說，如果一直告訴他們情况有多糟，再不改善就會怎樣，這只會再加重孩子的無力感，令他們更難提起勁。當孩子願意作出改變時，引導孩子將目標拆細，制訂明確和可達到的行動，幫助他們先建立能力感和成功感。

鼓勵體諒 重燃孩子希望感

其實，很多孩子出現放棄、沉溺的行為，可能是因為他們失去了一種對自己、對現况的歡欣期盼（joyful expectation），在過往努力嘗試的過程中，經歷不如人意的結果、身旁人對他們的誤解等，耗盡他們內在的希望感。讓這代孩子意識自己內心所渴求的，讓他們發現在現實世界裏，他們都可以更好，能夠被體諒、被重視時，自然孩子也能勇於挑戰難關。

如何與青春期的孩子同行呢？來看看這個實例分享：

《進入青春期，暴風真的會來臨嗎？》

bit.ly/3FN7VIX

文：陳志耀

（EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者）

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[Happy PaMa 教得樂 第382期]