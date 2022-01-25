幸福拼圖：「家庭幸福」是一種選擇

【明報專訊】因為在中學做學校社工，令筆者對於兩代思想的差異有很深的體會。現今的年輕人生於物質豐盛的年代，講求生活質素，容易從網絡接收不同的資訊和價值觀，有更強的主見和自我觀念，更崇尚個性與自由，他們在多變和複雜的社會中成長，習慣以「今日未知聽日事」的態度處世，「幸福」對於他們而言，可能就是享受當下。而上一代則較為講求實際，追求安穩生活，需要有穩定的工作，才戀愛結婚、生兒育女，再買車買樓，有一定的經濟基礎、有計劃的生活，才是他們追求的「幸福」。

「幸福」定義 兩代不同

兩代的文化差異、身處不同的人生階段，再加上近年連串社會衝突事件，以及受疫情的影響，家庭內各個成員對於「幸福」的定義，都有很不同的看法。那麼，一家人在「家庭幸福」要取得共識，豈不是更難？

把身心健康生活概念帶回家

筆者去年7至9月期間，參加了由家庭福利會（家福會）與全城街馬合辦的「自家健康教練計劃」，透過挑選家中一員成為家庭健康教練，從課堂中，學習健康飲食、運動及家庭相處的技巧，最後把身心健康的生活概念和技巧帶回家庭中。筆者參加了一連3個月的講座和訓練，不但學習到很多實用的知識，最鼓舞的，是令我有勇氣，邀請一向沒有運動習慣的媽媽和我一起參加計劃。香港人生活繁忙，每星期一次在飯後和家人一起散步，已經成為我們心目中有質素的共處時間。雖然彼此都沒有說出口，但這就是我們內心認定的「家庭幸福」了！

家福會在香港家庭幸福指數調查確立了6個影響香港家庭幸福的範疇，分別為「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會資源」、「社會連繫」和「生活平衡」，詳情可參考家福會的網頁 （www.hkfws.org.hk/hkfwi）。

一個人可以走得快 一家人才可走得遠

一個人可以走得快，但一家人才可以走得遠，所以「家庭幸福」值得每個家庭重視，而每個家庭成員都有責任努力地去實踐。每一個家庭都有各自的情况，大家對「家庭幸福」的定義各有不同，但家庭幸福指數的確可以為大家作為一個提升家庭幸福的參考點，讓我們反思如何可以達至「家庭幸福」。

提升「家庭幸福」是由一家人從生活中的一點一滴累積而成，並無捷徑。而它亦是一種選擇，當每個家庭成員都願意踏出第一步，努力付出，「幸福」便離這個家庭不遠了。

文：呂翠芬（香港家庭福利會社工）

（香港家庭福利會（簡稱「家福會」）於1949年正式成立，為香港其中一個主要的非牟利社會服務機構。我們基於「以家為本」的信念，致力提供高質素的專業社會服務，為香港的家庭及大眾謀福祉，培育一個互相關顧的社會。）

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[Happy PaMa 教得樂 第382期]