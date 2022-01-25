論盡教育：虐童 虐老

【明報專訊】「童樂居」虐待兒童事件被附近居民揭發，警方翻查閉路電視，發現有職員對幼兒扯頭髮、拍頭、掌摑，甚至拋落地。截稿前，警方已拘捕18個職員，涉嫌虐待33名兒童。警方正努力翻查錄影帶，預計再需時兩個月才可完工。「童樂居」是香港保護兒童會名下機構，專收容初生至3歲兒童，他們分別是棄嬰、孤兒，或法庭轉介的問題兒童。

幼兒遭虐待 心戚戚

保護兒童會發生虐兒事件，真是諷刺得要命，讓「保護」這兩個字蒙羞，更讓這些不幸的幼兒添加不幸。王師奶不禁要問「今是何世？」將除了哭聲，無法抗拒、無法表達痛楚的幼兒虐待，究竟是人還是魔鬼？這些施虐的人自己有無兒女？「幼吾幼以及人之幼」原意是指將自己對兒女的愛心擴展到愛護別人的兒女，難道這些有兒女的職員在家也把自己的幼兒扯髮、掌摑、撞牆和拋落地？

王師奶不是多愁善感之輩，但看到無助的幼兒和衰弱的長者被虐待，確實於心戚戚。前一些時，報章報道有護老院虐待老人，有圖為證的是護老院職員用掃帚「篤」婆婆。轟動全港的是2015年大埔有護老院在露天平台將老人「剝光豬」，半裸或全裸等候冲涼。又有長者在護老院因血壓低及糞便黑色送院，死前被發現肛門塞有布塊及膠紙。媽媽咪呀！人人都會老，身體機能衰退是必然的事，不要高調說什麼「老吾老以及人之老」了，希望護老院的老闆們，你們在賺錢之餘，留給付錢買服務的老人家一點尊嚴，否則你也要顧住收尾兩年呀！有報應㗎。

護老院監管馬虎 長者無助失尊嚴

有報章批評社署人員馬虎，監管護老院不力，多次發警告信後仍不採實質行動。小婦人唔想批評，但願社署人員知道，你們的「善意」累得好多老人家受苦，在無助中受虐待及失去最起碼的尊嚴。難道你願意最後兩年受到同樣「服務」？回頭說「童樂居」，保護兒童會應是社署資助機構。王師奶上網看過介紹「童樂居」的video，真可說盡善盡美，其中一個職員說這兒是愛的地方，讓兒童健康快樂成長，說得令人動容。拍片宣傳難免誇大，但也不至於天堂和地獄之別。保護兒童會有否疏於監管之責？小婦人查閱該會顧問、執行委員會及管理委員會名單，都是顯赫之輩，醫生、律師、博士一大堆，照理都是有能之士，何以搞到一鑊粥，要街坊睇唔過眼報案？小婦人忽然諗：呢班背負什麼顧問、執行委員知唔知「童樂居」坐落何方？

有幾樣職業有愛心才可以做，醫生、護士直接面對病人，生命就在你面前；教師面對社會未來的棟樑，你的一言一行直接影響學生的成長，社會繁榮，國家强盛就靠一點一滴身教言教的累積；幼兒和老人機構的服務員，你們扶助一棵幼苗健康成長，善待長者尊嚴地走完人生的最後幾步，都是了不起和有意義的工作。

如果沒有足夠的愛心，轉行喇！

文：王師奶

（不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk）

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第382期]