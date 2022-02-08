本周FOCUS．家家有禮：大型日式景點 重溫旅遊時光

【明報專訊】相信大家都十分想念遊日時光，因此PopWalk 天晉滙特別帶來新春4組「藝．日本」景點，讓大家來一趟小日本之旅！「PopWalk×WHOSMiNG 旨在一喜」日式主題裝置包括巨型心形拱門、3 米高新春造型金魚、花手水許願池及逾10米長的金魚燈海，祝願大家新一年身體健康，好運常來！

除了各個大型裝置外，商場亦特別邀請台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG設計一系列賀年禮品，每款均實用又美觀，只要於商場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分即可換領，數量有限換完即止。

◆「PopWalk×WHOSMiNG 旨在一喜」大型裝置

日期：即日至2月27日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳PopWalk天晉滙各期商場

查詢：2679 9300

■送萌虎地氈及年年有魚保溫瓶

PopWalk天晉滙送出紅噹噹萌虎地氈及年年有魚保溫瓶予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

截止日期：2月15日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第383期]