家家有禮：與百獸之王探索樂高世界

【明報專訊】今個虎年，大家一同與百獸之王攜手探索充滿想像力的樂高世界！東港城「樂高雲霄虎城」新年主題裝置中，一眾樂高人仔為了慶祝新年來臨，齊齊換上醒目亮眼的虎年造型驚喜現身。場內設有多個打卡位，包括「福虎靈動賀新禧」、6米高「樂高虎運當頭摩天輪」及「飛天舞獅」。場內另設有3大巨型遊戲互動區，粉絲們將可挑戰敏捷身手，包括「財源滾滾來」、「虎虎STUNTZ威」及「迷你樂高老虎拼砌室」，挑戰成功更有機會贏取樂高新年套裝及The Point by SHKP積分！此外，顧客只需消費滿指定金額或憑指定The Point by SHKP會員積分，即有機會換領全港獨家LEGO傳統人力車街景套裝及「福虎獻瑞」利巿封，粉絲們萬勿錯過。名額有限，換完即止。

◆東港城「樂高雲霄虎城」

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：東港城1樓展覽場

查詢：2628 7399

■送LEGO人力車街景套裝

東港城送出LEGO傳統人力車街景套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：2月15日，送禮詳見於另文。

（註：實際活動時間或因配合防疫措施而改動，請留意場內告示或向顧客服務中心查詢）

[Happy PaMa 教得樂 第383期]