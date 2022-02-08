採訪手記：捐贈利市 同享新年祝福

【明報專訊】疫下的農曆新年，不知小朋友的利市收入有沒有受到影響呢？其實不管數目多寡，利市都代表着長輩們的祝福，孩子也可藉此學習把這些祝福傳開去。女兒自幼稚園開始，每年都響應學校參與捐利事的活動。說來好笑，她2、3歲時，因為未有金錢觀念，所以對捐贈利市的「內涵」毫不介意，卻捨不得捐出那些她認為精緻漂亮的利市封，只肯交出1封她覺得相貌不討好的利市。過去，我很努力糾正她這種觀念，因為行善，應抱着跟別人分享好東西的心態，而不是把最差的才轉送別人。慶幸她升上小學後終於「開竅」，不單捐贈金額愈來愈多，也樂意挑一個精美的利市封，把善款裝好呢！

除了捐利市，新年期間，也不妨鼓勵孩子捐贈賀年禮盒。多個非牟利組織正收集市民家中有餘的賀年食品，再轉贈基層家庭，包括環保組織長春社「糧善賀年食品回收計劃2022」（www.facebook.com/cahk1968）、食物援助平台 「FOOD-CO 賀年食品及乾糧收集行動」 （bit.ly/32zW3MO）、回收食物機構食德好「 膳心貫全城」（www.facebook.com/foodrecycling）等。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第383期]